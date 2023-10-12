  • 28°C
香港時間 : 20231012日 (週四) 14:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【以巴戰爭】美埃與以國商議 加沙設人道走廊疏散平民

環球政治 14:06 2023/10/12

分享：

分享：

以色列用斷水、糧、能源的方式全面封鎖加沙（Gaza），更威脅當地將無法恢復原貌。美國、埃及與以色列商議開放人道主義走廊，以疏散平民和外籍人士。

【以巴戰爭】伊朗或早知哈馬斯策劃襲擊 美兩黨促再凍德黑蘭 【下一頁】

拉法赫市（Rafah）邊境管制站為加沙南部進入埃及的唯一通道，目前已關閉。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周三（11日）啟程赴以色列前，表示有關建立人道走廊的討論正進行中。

他稱美方希望盡最大能力確保平民不會受傷，但以色列必須採取措施自衛，及確保可處理任何持續威脅。

美媒CNN引述以方官員消息指，以方或允許美國公民和加沙地帶的巴勒斯坦平民，在以軍隊對加沙地帶展開陸地攻勢前，離開加沙並進入埃及。

【以巴戰爭】以國組緊急聯合政府及戰時內閣 揚言殺盡哈馬斯 【下一頁】

據悉，所有美國公民只要能出示美國護照，都將獲准通過拉法赫市邊境管制站，而其他巴勒斯坦平民的每日過境上限為2,000人。

不過有指埃及主要想利用人道走廊，向加沙運送食品和醫療用品，但不希望開放另一方向的邊界接收逃難平民。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【以巴戰爭】伊朗或早知哈馬斯策劃襲擊 美兩黨促再凍德黑蘭資金
今日
【以巴戰爭】伊朗或早知哈馬斯策劃襲擊 美兩黨促再凍德黑蘭資金
【以巴戰爭】以國組緊急聯合政府及戰時內閣 揚言殺盡哈馬斯
今日
【以巴戰爭】以國組緊急聯合政府及戰時內閣 揚言殺盡哈馬斯
【以巴戰爭】美神秘男傳購250張機票 助以預備役士兵回國
2023/10/11
【以巴戰爭】美神秘男傳購250張機票 助以預備役士兵回國
【以巴戰爭】美擬加派1艘航母赴中東 福特號抵東地中海
2023/10/11
【以巴戰爭】美擬加派1艘航母赴中東 福特號抵東地中海

你可能感興趣

【以巴戰爭】伊朗或早知哈馬斯策劃襲擊 美兩黨促再凍德黑蘭資金
今日 12:17
【以巴戰爭】伊朗或早知哈馬斯策劃襲擊 美兩黨促再凍德黑蘭資金
【以巴戰爭】以國組緊急聯合政府及戰時內閣 揚言殺盡哈馬斯
今日 11:04
【以巴戰爭】以國組緊急聯合政府及戰時內閣 揚言殺盡哈馬斯
【以巴戰爭】美神秘男傳購250張機票 助以預備役士兵回國
18:05 2023/10/11
【以巴戰爭】美神秘男傳購250張機票 助以預備役士兵回國
地緣政治 軍事 政治 戰爭 加沙 以色列 美國 埃及 巴勒斯坦

下一篇文章

共和黨提名斯卡利塞選美眾院議長 票數未達當選門檻
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款