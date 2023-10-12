【以巴戰爭】美埃與以國商議 加沙設人道走廊疏散平民

以色列用斷水、糧、能源的方式全面封鎖加沙（Gaza），更威脅當地將無法恢復原貌。美國、埃及與以色列商議開放人道主義走廊，以疏散平民和外籍人士。

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拉法赫市（Rafah）邊境管制站為加沙南部進入埃及的唯一通道，目前已關閉。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周三（11日）啟程赴以色列前，表示有關建立人道走廊的討論正進行中。

他稱美方希望盡最大能力確保平民不會受傷，但以色列必須採取措施自衛，及確保可處理任何持續威脅。

美媒CNN引述以方官員消息指，以方或允許美國公民和加沙地帶的巴勒斯坦平民，在以軍隊對加沙地帶展開陸地攻勢前，離開加沙並進入埃及。

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據悉，所有美國公民只要能出示美國護照，都將獲准通過拉法赫市邊境管制站，而其他巴勒斯坦平民的每日過境上限為2,000人。

不過有指埃及主要想利用人道走廊，向加沙運送食品和醫療用品，但不希望開放另一方向的邊界接收逃難平民。

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責任編輯：鄭錦玲