碧瑤綠色手頭合約增至逾47億元 創歷史新高

本地清潔股碧瑤綠色集團（01397）公布，集團自中期業績報告後，從眾多香港政府部門、半政府機構及私人機構，成功贏得總值7.5億元新合約。截至今年10月5日，集團的手頭合約增至約47.4億元，創集團歷史新高。新合約包括但不限於康樂及文化事務署批出為轄下深水埗及油尖旺區康樂場地提供清潔及輔助服務；食物環境衞生署批出為黃大仙區街市提供管理、清潔和蟲害防治服務；環境保護署批出為公共場所及學校的回收箱提供回收物收集服務。至2時碧瑤綠色報0.64元，無起跌。

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清潔業務是碧瑤綠色的核心業務。截至上半年，集團的街道清潔服務版圖覆蓋全香港共八區（荃灣區、旺角區、沙田區、元朗區、西區、東區、深水埗區及大埔區），服務人口約300萬。服務範圍包括機場、體育場館、醫院、公園、街市、學校、屋苑及私人機構等。

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