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【醫療福音？】Microsoft推新AI功能　簡化臨床報告及引入Azure AI Health Bot

科技 16:06 2023/10/12

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Microsoft致力發展人工智能（AI），並將旗下AI服務Azure AI應用到醫療流程上。Azure AI內的Health Insights、Health Bot及Text Analytics服務均在近日進行了更新，新功能最大限度發揮AI的作用，增加對醫療結果的正面影響。

Azure AI Health Insights為認知型服務，提供預先建立的模型以分析和推論數據，供醫生及研究人員使用，為病人作出合適的護理。Microsoft在是次更新為系統加入了3個新模型，包括「病人時間線」（Patient Timeline）、「簡化臨床報告」（Clinical report simplification）和「放射學見解」（Radiology insights）。「病人時間線」運用生成式AI，從未被整理的資料中抽出重點項目，如藥物和診治等，再將其以時序排列，讓醫生更準確地了解患者的病史，提供更清晰的護理計劃。

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簡化臨床報告亦同樣利用生成式AI，為醫生簡化專有名詞，在保留所有資訊的同時讓病人更易理解內容。而放射學見解就以錯誤為基礎進行質素鑒定，並透過放寫醫生記錄的數據，確定文件中的臨床資料和後續建議。

Microsoft亦將生成式AI引進Azure AI Health Bot，提供開箱即用的醫療保健智能，以醫療保健機構自己的的內容，或以美國國立衛生研究院和美國食品和藥物管理局等可靠來為基礎，為用户生成答案。

而Text Analytics則為Azure AI的語言服務，能以機器學習的方式，在不同且未整理的文章中，提取和標記醫療數據。其新發布的模板包括，以Azure OpenAI服務進行群體問答及人口健康等。

責任編輯：歐朗欣

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