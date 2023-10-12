【HSBC滙豐】王冬勝：每次金融危機都有人說「香港完了」，但「香港每次都能重新起來」

近年不少跨國企業將亞太區遷離香港，市場憂慮香港這個國際金融中心會否褪色。香港上海匯豐銀行主席王冬勝接受內地媒體《中新社》訪問時表示，「我從事銀行業的40多年，見過許多次金融危機，每次都有人說『香港完了』，但香港每次都能重新起來」。

王冬勝：我對香港很有信心

王冬勝指，香港有國家在身後，有龐大的內地市場支持，即使當下世界面臨百年未有的大變局，香港「一國兩制」的優勢依然存在，普通法根基深厚，國際金融中心地位鞏固，並且正在打造創科中心，因此香港要做好自己的事情，融入「一帶一路」建設、粵港澳大灣區建設，擴大自身的吸引力，「我對香港很有信心」。

「香港是國際金融中心，它代表的不僅是貨幣可以自由流通兌換，最重要的是各國文化在此交流，因此香港金融業熟悉不同國家的法律、客戶喜好和風險情況。」

港銀可成「一帶一路」建設金融橋樑

王冬勝認為，香港坐擁「一國兩制」之利，又是全球最大的離岸人民幣業務樞紐，香港銀行業可成為「一帶一路」建設金融橋樑，在服務「一帶一路」建設中推進人民幣國際化，不斷豐富人民幣產品生態圈，而在共建「一帶一路」的過程中，香港和滙豐 （00005） 都扮演著橋樑的角色，發揮自身所長協助內地企業、機構「走出去」，幫助把外資「引進」。

最重要是民眾對人民幣有沒有信心

「人民幣國際化不只是看一個國家是否用人民幣做儲備貨幣和貿易結算，最重要的是民眾對人民幣有沒有信心。」王冬勝相信，長遠各國民眾對人民幣接觸越多，將培養使用人民幣的習慣，從而提升對人民幣的信心。

滙豐致力爭取在2030年前實現自身營運的零排放，並在2050年實現「零碳」融資和投資組合。王冬勝稱，在實現零排放的過渡期，銀行可以透過提供貸款或融資，幫助企業購買實現零排放的設備和技術。

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