【大行報告】舜宇光學料成華為回歸受惠股　富瑞上調評級至「買入」、潛在升幅逾25%

▲ 富瑞：舜宇可望受益華為回歸手機市場 上調目標價2成至77元、評級升至「買入」

富瑞發表報告指，中國智能手機銷量有望持續增長，而且華為重返5G手機市場，有望在高檔市場取得不少佔有率，舜宇光學 （02382） 作為鏡頭供應商可望受益。富瑞續指，低庫存和需求回升將有利舜宇光學訂單增長，而最新9月出貨數據符合該行預期，並認為目前市場對舜宇光學過於悲觀，將舜宇光學投資評級由「持有」升至「買入」，目標價由64.3元升至77元，相當於潛在升幅逾25%。

舜宇周三披露9月營運數據，富瑞稱，公司首9個月手機鏡頭出貨量收縮11%至8.28億件，接近其全年收縮10%的指引，但9月已轉錄17%增長，料未來數月可維持增長，意味實際表現可優先公司指引水平。

在手機鏡頭模組，舜宇首9個月出貨量按年增3.2%，亦符合舜宇預計全年增長0%至5%的指引。富瑞同時認為，舜宇實際表現可優於指引，令盈利預測有上調空間。

富瑞：舜宇毛利率有望回升 銷量成為短線催升劑

富瑞稱，舜宇的庫存水準保持穩定，其下游手機製造商現在的成品和零件庫存非常低，若下游的需求稍後增長，將推動訂單增加，特別是在高端市場。在此情況下，這可紓緩舜宇產品平均銷售價的壓力，有利毛利率在下半年回升。

富瑞表示，在連續兩次出爐的業績不及預期之際，市場大幅下修舜宇的盈利能力，如2024年的純利預期已被大削58%。富瑞續指，市場對舜宇2024及2025年度盈利預測過分悲觀，並調高2023至2026年度收入預測2%，EBIT則上調5%，而該行預測的2024、25年盈利較市場共識高出30%和23%。該行相信，銷量回升將可成為舜宇短線獲價值重估的關鍵。

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記者：伍鍵文