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【搶人才】英國亞馬遜加薪搶臨時工　應付年末購物旺季人手需求

商業 11:00 2023/10/13

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亞馬遜日前宣布提高英國工人的工資，把一線營運人員的基本工資提高到每小時11.80英鎊（約113.6港元）至12.50英鎊（約120港元），並計劃在假期前新增僱用15,000名季節性工人，以應付聖誕節前購物旺季的人手需求。但工會認為這措施不會給面臨貧困工資、不安全工作條件和工作場所監視的亞馬遜工人帶來安慰。

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亞馬遜將把負責在倉庫中挑選、包裝、儲存和運輸物品的前線工人，基本工資提高到每小時11.80英鎊至12.50英鎊，具體將取決於員工所在地。加薪範圍涵蓋兼職、臨時和季節性職位以及全職職位，並將於10月15日起生效。亞馬遜表示到2024年4月，該公司將更進一步將員工的薪資，提高到每小時12.30英鎊（約118.5港元）至13英鎊（約125港元）。

但當地的GMB工會在回應這項舉措時表示，新措施不會給受困於低工資、不安全工作 環境和在工作場所被監視的亞馬遜員工帶來一點安慰。GMB 組織的Rachel Fagan在聲明中表示：「亞馬遜花了數百萬美元與自己的工人爭奪工會權利和公平薪酬。GMB成員迫使世界上最強大的公司之一加薪，但亞馬遜可以而且必須做得更好。」

事實上，亞馬遜英國業務屢被詬病工資水平微薄和工作條件惡劣，亞馬遜加薪是尋求安撫其核心倉庫業務的工人情緒。亞馬遜表示，新舉措讓其英國業務的最低起薪，將在兩年內增加20%，或自2018年以來增加50%。除英國外，亞馬遜亦在美國增加了25萬名臨時員工，以為假日購物季的額外需求做好準備。

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責任編輯：李智賢

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