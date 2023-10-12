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【可持續發展】羅兵咸永道：約25%上市公司有披露「範圍3」排放　料港交所快公布氣候披露定稿

股市 13:27 2023/10/12

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【可持續發展】羅兵咸永道：約25%上市公司有披露「範圍3」排放　料港交所快公布氣候披露定稿

羅兵咸永道發布《2023年香港上市公司環境、社會及管治報告調研》，該行香港ESG可持續發展披露和管理諮詢合夥人張立君指出，有關調查抽取300家香港上市公司，發現當中99%公司已有披露「範圍1」、「範圍2」的排放信息，即企業營運時所的燃料、電力產生的排放，而目前只有約25%有披露涉及供應鏈上下游以至投資項目排放的「範圍3」信息。

張立君指出，港交所7月已完成諮詢引入氣候披露作合規事項，料年內可發布定稿，從2024年起生效，但在「範圍3」訊息披露設有兩年過渡期。他指出，「範圍3」排放量核算工作量較大，搜集的數據完整性、品質都可以存有挑戰，建議上市公司盡早準備相應披露工作。

張立君續指，目前已有商會、大型上市公司為中小企提供培訓，如何收集氣候披露數據，對籌備工作仍感樂觀。羅兵咸永道的調查顯示，目前已有逾92%的樣本公司已披露管理供應鏈環境和社會風險的政策，79%已披露相關執行和檢查的一般做法。

港交所今年諮詢要求上市公司2024年起按ISSB氣候準則披露要求，可見【下一頁】

被問及有多少公司的ESG披露數據經第三方認證或核算時，羅兵咸永道中國ESG可持續發展披露和管理諮詢主理合夥人余潔雯表示，約有21%受查公司的報告部分數據有經認證。張立君補充，在主要市場之中，目前歐盟已訂下時間表，從2025年分階段要求企業的ESG披露須作出認證，但他亦補充認證標準ISSA5000的諮詢工作尚未完成，料最快明年才確立。

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記者：麥德銘

氣候暖化 ESG 香港上市公司 可持續發展 羅兵咸永道
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