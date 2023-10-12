【電動車】日產推出第二款電動概念車　專為戶外活動愛好者設計

在全球各國致力推動環保及可持續發展下，電動車成為汽車界寵兒，也驅使各大汽車製造商加快發展電動車業務。跨國汽車製造商日產（Nissan）繼上周公布第一款電動概念車「Nissan Hyper Urban」相關資訊後，再為車迷投下第二彈，預告其電動車概念系列第二款車型「Nissan Hyper Adventure」即將以數碼方式亮相2023東京移動車展。

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日產指，Nissan Hyper Adventure是一款專為熱愛大自然，和享受戶外活動的用戶所設計的SUV車型，配備了大容量的電池組件，不但足以用戶進行長達數月的郊外旅行，也可為小型工具充電、提供露營照明，甚至可為車上配備的電動噴射滑雪板充電。

車身設計方面，Hyper Adventure可謂相當前衛，除配上極光藍色面板外，僅後排車門採用了向上開啟的「鷗翼式車門」。車身側面的斜向設計也實現了高空氣動性能，且凸顯了車內寬敞空間。車輪和前後保險桿則配備了冰爪或雪地牽引裝置，使汽車能夠輕鬆、動力地穿過雪地。

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此外，日產表示，該新車款可容納五名乘客，後排座椅亦採用了獨特設計，可以180度旋轉，形成一個面向車後方的舒適休息區。搭配自動伸縮踏板使用，讓用戶與親友可以安坐後排座位，欣賞戶外風景。還設有可容納帳篷、滑雪板、獨木舟等戶外設備的車尾箱。

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責任編輯：殷凱怡

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