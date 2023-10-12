共和黨提名斯卡利塞選美眾院議長 票數未達當選門檻

美國眾議院共和黨人周三（11日）舉行投票，提名患血癌的眾院共和黨二號人物斯卡利塞（Steve Scalise）選議長，但斯卡利塞所獲票數未達到當選議長所需門檻。

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麥卡錫（Kevin McCarthy）成為史上首位遭罷免的眾院議長後，共和黨保守派議員喬丹（Jim Jordan）與斯卡利塞先後宣布角逐議長。

共和黨的不記名表決中，斯卡利塞以113票對99票擊敗喬丹並獲提名。眾院最快於周四（12日）就議長人選舉行全體投票。

如果全體433名眾議員都參加投票，共和黨和民主黨各有221和212票。按共和黨不記名表決結果計，只有少於4名共和黨人倒戈，斯卡利塞才能成功當選。

不過截至周三，最少10名共和黨眾議員表明不支持斯卡利塞，另有幾名議員未作決定。

喬丹的數名盟友表明會繼續支持喬丹，包括科羅拉多州眾議員伯貝特（Lauren Boebert）。

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美國眾議院外交事務委員會主席、共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）於周二（10日），與委員會內的民主黨高層米克斯（Gregory Meeks）提出一項兩黨決議，表明支持以色列。

斯卡利塞周三參加會議時表示，如果他當選議長，該決議將為其首要任務。

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責任編輯：鄭錦玲