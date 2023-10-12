▲ 【中國經濟】路透調查：逾五成日企料中國經濟會一直放緩至2025年 三分二在華有業務日企擬將生產基地遷離

內地經濟未有明顯起色，路透調查發現，受訪的52%日資企業預期中國經濟會一直放緩至2025年，17%預期疲弱的經濟增長會持續至2024年底，只有5%估計中國經濟會於明年首季末觸底反彈。

中國是日本最大貿易夥伴

46%受訪日企指，中國經濟放緩影響其業務；近三分二在中國有業務的日資企業，正考慮將部分生產基地轉移至中國以外市場，當中12%稱會削減在中國的投資。

中國是日本最大貿易夥伴，據日本政府資料，去年中日經濟活動價值增長14%至43.8萬億日圓（約2940億美元），日資企業於中國逾3.1萬個地點開展業務。

路透於9月27日至10月6日訪問了502家大型非金融類別的日資企業。

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編輯：陳韻妍