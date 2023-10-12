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【疫後經濟】日本上半財年破產數量　4年來首次超過4000家

商業 15:00 2023/10/12

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日本東京商工研究所日前公佈，2023財年上半年（4月至9月）的企業破產數據，負債1,000萬日圓以上的破產企業數為4,324家，較去年同期增加37%。今年上半年，個案數自2019財年新冠病毒感染蔓延之前四年來，首次達到4,000宗的水平，其一原因是政府「零零貸款」已經開始進入還款階段。

【清潔香港】碧瑤贏得7.5億港元新合約 手頭合約激增至47.4億港元創歷史新高

上半年全國破產企業數，是15年以來首次超過去年同期。東北部增加64%至224宗，四國增加84%至85宗，九州增加55%至379宗。破產浪潮不僅蔓延到城市地區，也蔓延到農村地區。按產業來看，全部10個產業的破產數量都超過去年同期，為1991年泡沫破滅後32年來首次。

容易受到價格上漲影響的行業最為嚴峻，許多公司已經失去了動力。原材料和零件價格持續飆升，導致建築業破產增加了41%，達到852宗，製造業增加了35%，達到463宗。受燃油價格上漲影響的運輸業增加了30%，達到211宗。

外送餐飲服務業破產數量大幅增加2.3倍，達59家。薪資上漲動能的增強也將為中小企業帶來壓力。由於勞動成本上漲而導致的破產數量增加了6倍，達到 30 家。從10月開始，各都道府縣的最低工資標準將提高，全國平均薪資首次突破1,000日圓。東京商工研究指出，除了高物價之外，工資上漲也會進一步惡化面臨生產力問題的中小企業的利潤。

【展覽之都】疫下改採線上推廣　展商減少對傳統採購展依賴

責任編輯：李智賢

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