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【AI大戰】OpenAI擬推新開發者工具　增額外記憶體+影像功能

科技 14:07 2023/10/12

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在人工智能（AI）應用普及化的同時，不少大型科企加強研發AI產品及方案，也有大量AI相關的初創湧入市場，使AI領域的競爭愈來愈激烈。有外媒爆料，自去年開始開始因推出AI聊天機械人ChatGPT而為人所熟悉的OpenAI，將於下月推出一系列開發人員工具新功能，冀吸引更多公司使用其服務。

【反壟斷】AI或加劇壟斷問題？　德反壟斷部門籲加強警惕

外媒《路透社》引述消息人士指，OpenAI將在下月於美國舉行的OpenAI首次開發人員會議上，為開發人員推出重大更新，包括新增額外記憶體儲存空間。媒體估計，這可能會使應用程式製造商降低多達20倍的成本，以助合作伙伴在使用AI模型時解決目前主要問題之一。

此外，該企還計劃推出可助開發人員構建用於分析影象和描述影象應用程式的新視覺功能，冀進一步加大其AI模型在娛樂、醫學等領域的潛在應用。

該消息人士表示，是次OpenAI推出新開發人員工具，旨在鼓勵更多公司使用該技術，來構建由AI驅動的聊天機械人和自主代理。惟OpenAI未有就是次報道作回應，相信新功能是否有望面世，仍有待下月才會揭盅。

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責任編輯：殷凱怡

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