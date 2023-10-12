▲ 【大行報告】大摩調高內地網絡遊戲下半年增速至15%、期內手遊料增長20% 首選邊隻手遊股？

摩根士丹利引述伽瑪資料（CNG）指，內地網絡遊戲收入於8月份的兩年複合年均增長率（CAGR）為7%，略低於8月的8%，但勝過第二季的2%及第一季的負增長6%，主要由手遊帶動。大摩提高今年網絡遊戲增長速度5個百分點至15%，預期在手遊增長20%帶動下，下半年增速會加快，行業首選網絡 （09999） 。

大摩稱，內地網絡遊戲持續增長，而相對於2019年，網絡遊戲預期增長30%，主要受手遊增長47%帶動，相反PC遊戲則跌7%。

大摩上調網易明年遊戲收入增長預測

大摩預期，網易下半年手遊收入按年增長40%，主要受惠於《逆水寒》、《巔峰時速》及《Dunk City Dynasty》，旗下《蛋仔派對》於8月23日的月活躍用戶（MAU）高達1億，而自《永劫無間》於7月13日改為免費遊戲後，日活躍用戶（DAU）倍增。基於網易擬於今年底推出國際版《蛋仔派對》及《巔峰時速》，加上在《燕雲十六聲》、《永劫無間》手遊及《代號：無限大》帶動下，大摩將網易明年遊戲收入增長預測上調至15%。

騰訊 （00700） 方面，大摩期騰訊下半年內地遊戲收入按年增長6%，主要受《王者榮耀》國際版帶動，因在黃金周及亞運期間推出更多促銷和內容更新。大摩指，騰訊旗下《冒險島：楓之傳說》勢頭仍然強勁，《元夢之星》已於9月28日啟動Beta測試，預期騰訊在微信及QQ生態系統支持下，DAU將快速增長。

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編輯：陳韻妍