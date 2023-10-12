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【保障私隱】加州州長簽署删除法案　限CPPA 2年建簡化删除工具

科技 12:18 2023/10/12

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進入大數據時代，人們所有的個人資料、消費記錄等各類資料，都成為有價有市的產品。為加強保護市民個人私隱，美國加州的立法機構上月中通過了一項名為「刪除法案（Delete Act）」的議案，並於10日由加州州長簽署成為正式法規。

【WhatsApp騙案】7招提防有詐！　私隱專員公署接獲5間社福機構、學校通報　近900人資料遭外洩

綜合外媒報道，目前加州的私隱法允許當地人，向當地逾500間資料仲介（data broker）公司提出刪除所有個人資料的請求，惟他們必須逐一聯繫每間公司，而資料仲介公司亦有權拒絕。而資料仲介公司則必須在加州私隱保護局（CPPA）註冊，並每45天處理一次刪除請求，否則將面臨罰款等處罰。

隨著加州州長Gavin Newsom簽署了新法案，CPPA需在2026年之前，創建並推出一個簡化個人資料刪除程序的系統，讓消費者只需提出一個請求，即可讓資料仲介刪除自己的個人資訊，並在今後停止取得、出售這些資訊。當局另有權向資料仲介公司收取使用該系統的費用。

雖然法案已成定案，但加州各界對是次立法意見並不一致。有份提出删除法案的參議員Josh Becker認為，資料仲介收集了每個人的數千項數據，並向出價予開價最高者，刪除法案無疑是保護市民最敏感的資訊。美國國家廣告商協會則強烈反對立法，並指小型企業或非牟利機構在沒有這些資訊下，將無法接觸到目標受眾。

【FB更新】Facebook用戶可建多個「個人檔案」　切換無需重新登錄

【兒童安全】加州兒童線上私隱保護法案疑違憲　聯邦法院頒初步執行禁令

責任編輯：殷凱怡

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