▲ 【零售股】佐丹奴第三季收入按年跌1% 同店銷售額增長0.5%

佐丹奴 （00709） 公布截至9月30日止第三季表現。佐丹奴季度收入8.69億元，按年跌1%。同店銷售額6.15億元，升0.5%。全球品牌銷售額為9.79億元，按年跌3.6%。佐丹奴股價半日升1.6%，報2.58元，成交92萬元。

按市場劃分，大中華市場收入升2.1%，東南亞及澳洲跌4.6%，海灣阿拉伯國家合作委員會跌0.7%。

佐丹奴表示，第三季度收入微跌1%，其部分原因是門市的整合週期。由於穆斯林朝覲節的時間差異以及大中華區的異常惡劣天氣，影響了7月份及8月份銷售的按年比較。9月份零售收入如預期般重拾增長。海外加盟商持續擴展。季度收入升11.8%。

首三季計，佐丹奴收入28.39億元，按年升3%，同店銷售額20.68億元，升9%。

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責任編輯︰梁浩碩