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【以巴戰爭】伊朗或早知哈馬斯策劃襲擊 美兩黨促再凍德黑蘭資金

環球政治 12:17 2023/10/12

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美國情報機構的初步評估認為，伊朗或早知巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）策劃襲擊以色列，但不知行動具體日期和範圍。美國兩黨有議員要求再次凍結伊朗的60億美元石油資金。

【以巴戰爭】以國組緊急聯合政府及戰時內閣 揚言殺盡哈馬斯 【下一頁】

美國情報界僅就對伊朗在這場襲擊中可能扮演角色的初步評估，暫未得出確切結論，會在未來數周研究伊朗政權中，是否有人可能對襲擊計劃知情或協助指揮襲擊。

美國上月與伊朗換囚，同時解凍了伊朗的60億美元（約468億港元）石油資金。

但伊朗被指與哈馬斯關係密切，被指有份參與對以色列的襲擊後，美國共和黨與民主黨人都呼籲總統拜登（Joe Biden），重新凍結上述60億資金

共和黨眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）牽旗下，由96名共和黨人及兩名民主黨人組成小組，就以巴事件致函拜登。

【以巴戰爭】美神秘男傳購250張機票 助以預備役士兵回國 【下一頁】

眾人表明隨時準備與拜登合作，並將協助拜登政府堅定不移地支持以色列安全。他們指德黑蘭政權資助恐怖分子，美方阻止伊朗獲得資金，是朝著支持以色列的方向邁出的重要一步。

民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）與其餘四名參院民主黨人，也向拜登施壓，要求華府重新凍結德黑蘭的60億美元石油資金。曼欽更指美國應考慮向伊朗實施額外制裁。

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責任編輯：鄭錦玲

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