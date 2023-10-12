【Lightroom更新】Lightroom推照片處理新格式　支援Android Ultra HDR

Adobe旗下的修圖軟件Lightroom，除電腦版外，手機版功能亦持續有更新。Android 14推出後，Lightroom更新並支援新照片格式Ultra HDR，供用户更高階的照片編輯體驗。

Ultra HDR圖像包含更大範圍的明暗色，更接近肉眼所見，更真實。其照片檔案同為JPEG。

支援新格式為Android版的Adob​​e Lightroom mobile 9.0.0，暫時僅安裝了Android 14的Pixel 7、7 Pro及7A用户能體驗新功能。其他Android用户雖能開啟HDR編輯，但輸出影像時，所見格式仍為SDR。

用户只需要在程式內匯入一張HDR照片，編輯介面的右上角便會出現HDR字樣。點擊字樣後，左上角會有一個直方圖，顯示額外的HDR高光部分。若程式未能支援用户使用的裝置，該直方圖則會呈紅色。

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由於大部分手機及應用程式未能檢視HDR圖片，Lightroom加入了SDR預覽功能，讓用户知道照片以SDR格式展示的效果。Adobe則建議HDR照片應匯出成AVIF文件。

責任編輯：歐朗欣

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