【金融中心】澳新銀行CEO：新加坡相對跑贏了香港　「毫無疑問，大家都遷向新加坡」

澳新銀行（ANZ Group）行政總裁Shayne Elliott接受彭博訪問時表示，集團愈來愈多客戶選擇在新加坡投資其區域財資服務，目前澳新銀行在新加坡約有800名員工，是香港的兩倍，港星兩個金融中心的差距正在收窄。

「毫無疑問，大家都遷向新加坡，金融機構也是如此。數據很清楚，新加坡的金融市場能力、貨幣中心能力增強了，過去數年新加坡是贏家」。

香港對澳新仍是一個非常重要的中心

Elliott指「客戶在香港的情況出現發化」，從澳新銀行的角度來看，「新加坡相對跑贏了香港」，更多客戶選擇在新加坡投資其區域財資能力，但香港對集團來說仍是一個非常重要的中心。

澳新銀行在亞洲區的重點是重塑機構銀行業務，專注於大型企業客戶，並於29個市場開展業務。Elliott自2016年擔任舵手以來，退出5個亞汌市場的零售及財富管理業務，撤出印尼並削減在中國的業務覆蓋。

報道指，內地在疫情期間實施嚴格的封城政策，令大量銀行家撤離香港，遷移至新加坡甚至杜拜。澳洲國民銀行上周亦關閉了香港辦事處，並整合新加坡、內地及日本的業務。

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