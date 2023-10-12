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【小米1810】小米據報與傳統汽車製造商洽談合作　傳已接觸華晨、奇瑞

股市 11:10 2023/10/12

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【小米1810】小米據報與傳統汽車製造商洽談合作　傳已接觸華晨、奇瑞

有外電引述知情人士稱，小米 （01810） 已經與一間老牌汽車製造商就潛在的生產合作夥伴關係進行談判，目前小米正在等待北京方面批准授予其自行生產電動車的許可證。知情人士稱，小米已經接觸包括華晨汽車，奇瑞汽車在內的多家汽車製造商。

去年8月有報道指，小米曾與北京汽車集團就電動車生產的潛在合作進行談判。隨著中國新能源汽車市場成熟，中國試圖限制電動車生產許可證的數量。電動車產業目前已趨於穩定，現有車企正在大幅降價以刺激消費者需求，有意進軍市場企業被迫與授權製造商建立合作夥伴關係，或完全改變他們的業務計劃。

報道指，小米拒絕置評、華晨汽車和奇瑞代表未有回覆。知情人士稱，與此同時，小米仍在努力獲得工信部相關電動車生產批准。知情人士補充，小米與其他汽車製造商的商討仍在進行中，不確定是否會建立任何合作夥伴關係。

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編輯：李哲毅

港股 小米集團－W（01810）
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