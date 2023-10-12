【以巴戰爭】以國組緊急聯合政府及戰時內閣 揚言殺盡哈馬斯

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周三（11日）宣布，與反對派「藍白黨」領袖甘茨（Benny Gantz）組成緊急聯合政府及戰時內閣。內塔尼亞胡更揚言，要趕盡殺絕巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）所有成員。

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內塔尼亞胡和甘茨同意擱置政治競爭，合組緊急聯合政府及戰時內閣。除了兩人外，戰時內閣成員將包括防長加拉蘭特（Yoav Gallant）。

緊急聯合政府在戰爭期間，不會提出任何無關戰爭行為的法案或政府決定，而且所有高級官員任命將於戰時自動延長。

未來黨領袖拉皮德（Yair Lapid）尚未加入緊急聯合政府，但內塔尼亞胡和甘茨同於聯合聲明中表示，將為拉皮德在戰時內閣中保留一席。

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內塔尼亞胡當晚發表電視演説，痛斥哈馬斯武裝分子開槍射殺兒童頭部、活活燒死人、強姦婦女、斬首士兵等暴行。

他誓言要摧毀和粉碎哈馬斯組織，並對所有哈馬斯成員趕盡殺絕。甘茨則形容新成立的政府團結一致，準備從地球上抹去哈馬斯組織。

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責任編輯：鄭錦玲