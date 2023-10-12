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【美股焦點】高盛出售家居裝修貸款GreenSky　料影響第3季盈利

股市 10:43 2023/10/12

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【美股焦點】高盛出售家居裝修貸款GreenSky　料影響第3季盈利

高盛（Goldman Sachs，美：GS）周三（11日）表示，將出售家居裝修貸款公司GreenSky 以及相關貸款予投資公司 Sixth Street Partners 牽頭的財團。高盛並未透露出售金額，但表示交易將拖累高盛第三季每股盈利減少19美分，交易預計將在明年第一季完成。高盛將於10月17日美股盤前公布業績。

去年，高盛以17億美元收購GreenSky，此次出售是高盛縮減零售業務、重新專注傳統投資銀行和交易等業務的最新舉措。高盛所羅門（David Solomon）在一份聲明中表示：「這項交易表明我們在縮小消費業務重點方面不斷取得進展。」

所羅門表示，雖然 GreenSky 是一家有吸引力的企業，但該銀行專注於發展銀行和市場的融資活動，同時尋求從其資產和財富管理部門籌集更多資金和費用。有外電根據高盛流通股計算，估計交易對公司利潤產生6,200 萬美元費用。

以 Sixth Street 為首的買家財團還包括 KKR（美：KKR）、Bayview Asset Management 和 CardWorks 所管理基金。

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編輯：李哲毅

美股 高盛（Goldman Sachs，美：GS）
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