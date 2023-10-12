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【分析】過去6次匯金出手增持內銀股　歷史表現如何？

股市 10:27 2023/10/12

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【分析】過去6次匯金出手增持內銀股　歷史表現如何？

中港股市低迷下，中國出手救市，滙金時隔8年再度出手，增持工商銀行 （01398） 、農業銀行 （01288） 、中國銀行 （03988） 、建設銀行 （00939） 4大內銀股。增持後，滙金持有4家內銀股的股份，依次分別為34.72%、40.04%、64.03%、57.12%，均較增持前提高0.01個百分點，反映出對滙金對4大內銀股基本面及股價的信心，預期有望提振市場信心。

過去滙金公司曾在2008年9月、2009年10月、2011年10月、2012年10月、2013年6月、2015年8月多次增持四大行，增持位置均處於股價階段性低位，而上述6次增持中，除2013年以外，4大內銀股的股價均於1至3個月內出現10%左右的明顯反彈。

中金薦三大內銀股

券商中金指，內地國有大行經營穩健、估值有系統性低估，股本回報率（ROE）和息差接近長期合理下限，儘管城投化債和房地產風險下對銀行息差和盈利仍存在壓力，但隨穩步增長政策逐漸見效，預期市場擔憂情緒有望緩解，故此繼續推薦高股息、低估價值的國有大行，包括農行、交行 （03328） 、郵儲行 （01658） 等。

中金認為，第四季仍將是政策發力的重要時間窗口，關注階段性及結構性機會。行業建議方面，專注三個配置：（1）受益於地產政策邊際變化、基本面修復空間和彈性比較大的地產鏈相關行業，例如家電、家居等地產後週期相關行業；部分需求好轉、庫存和產能等供給格局改善 ，具備較強業績彈性的領域也值得關注，例如白酒、白色家電、航海裝備等。 （2）與內地宏觀關聯度不高、股息率高且具備優質現金流的領域，尤其是受益「一帶一路」和「國企估值重塑」等的電訊、油氣央企。 （3）順應新技術、新趨勢且存在產業催化的科技成長細分領域，料第四季半導體產業鏈有望迎來周期反轉和技術共振，消費電子在部分龍頭公司新品推出的消息提振下關注 度也有望階段性提升。

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編輯：陳韻妍

港股 宏觀分析 中國市場 大行報告 建設銀行（00939） 工商銀行（01398） 中國銀行（03988） 郵儲銀行（01658） 交通銀行（03328） 農業銀行（01288）
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