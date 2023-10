▲ 「國際名廚慈善宴香港站 2023」700 名廚師穿著整齊廚服拍攝世紀大合照

由國際名廚慈善會主辦,群生社慈善基金會和稻苗飲食專業學會承辦,香港有史以來最多中華廚師參與的大型慈善活動「國際名廚慈善宴香港站2023」於10月8日正式啟動 ! 首日於荃灣進行歡迎晚宴暨安記海味50週年晚宴,迎接來自東南亞、日本、歐美等22個國家和地區的各大海外頂尖廚師到港,並於10月9日假灣仔會展舉行旗艦活動,匯聚超過7百位名廚筵開173席舉行盛大慈善宴籌款,以「零行政費」捐助三大本地福利機構,包括義務工作發展局西園長者中心及義工計劃、香港弱智人士家長聯會、李伯忠一片天國際啟育中心,以支援及幫助長者、智障人士和劏房戶等弱勢社群。

大會秉承「零行政費」成功籌得款項一千萬港元捐助內地賑災基金及3大本地福利機構,包括義務工作發展局西園長者中心及義工計劃、香港弱智人士家長聯會、李伯忠一片天國際啟育中心,以支援及幫助長者、智障人士和劏房戶等弱勢社群。

▲ 「國際名廚慈善宴香港站 2023」宣布在港3天義務活動及即場介紹6道精選菜色

「國際名廚慈善宴香港站2023」今日下午亦舉行記者招待會。記者會上除了宣布在港3天義務活動及公佈籌得善款數字外,一眾義廚即場介紹六道精選菜式及烹調秘技;700名廚師亦穿著整齊廚服,拍攝世紀大合照,並宣佈將是次活動申請列入「世界最多中廚師參與的慈善宴」世界紀錄!



破天荒匯萃「官、廚、商、工、民」跨界舉辦美食盛宴



是次活動融合官、廚、商、工、民跨界合作,更破天荒獲香港五大餐飲業商會及七大工會合作推行,五大餐飲業商會包括 稻苗飲食專業學會、現代管理(飲食)專業協會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會、香港日本食品及料理業協會。七大飲食業職工會包括新加坡香港之友國際飲食協會、群生飲食技術人員協會、香港飲食業職工總會、香港飲食業職工會聯合會、香港中廚師協會、港九勞工社團聯會及香港廚師協會。

▲ 是次活動融合「官、廚、商、工、民」跨界合作,更破天荒獲香港五大餐飲業商會及七大工會合作推。

活動更同時挑戰世界紀錄「世界最多中廚師參與的慈善宴」,成為飲食業輝煌里程碑之一。出席的義廚、社會賢達、各界名人及工商會代表超過2千名,而單是名廚人數便超過7百位,為歷年來最多,當中包括過百位米芝蓮星級大廚和逾4百位來自海外的頂級名廚,每位均是自費參與,自掏腰包近3萬港元支付來港機票、酒店及消費,善心滿載。



行程集「旅遊、廚藝、慈善」於一身



今年國際名廚慈善宴香港站的3天活動行程豐富,一眾世界級中廚除了於重頭炮慈善宴施展渾身解數,炮製翡翠海參扣鮑魚、松茸蘭螺頭燉花膠等多道精湛佳餚外,400名海外義廚亦充分把握時間,到惜食堂製作愛心飯盒兼到社區派發福袋,親善拜訪和派送2000 個福袋和食物給勢弱社群。此外,行程亦包括探訪中華廚藝學院、遊覧本港迪士尼樂園、乘坐郵輪暢遊維港、於晚上觀賞幻彩詠香江等。



義廚善心倍增 初心不變



今次活動成功籌得款項超過一千萬港元,將全數捐予4個受惠機構:大會秉承「零行政費」成功籌得款項一千萬港元捐助內地賑災基金及3大本地福利機構,包括義務工作發展局西園長者中心及義工計劃、香港弱智人士家長聯會、李伯忠一片天國際啟育中心。

「國際名廚慈善宴」於2014年首次於台北舉辦,由最初只有30名廚師發起,冀團結廚師力量,透過美食及廚藝造福和幫助社群,其後分別於墨爾本、吉隆坡、澳門、胡志明市及新加坡舉行過六屆。由於六、七十年代時大量中餐廚師到世界各地海外發展,當中很多均是來自香港,加上「國際名廚慈善宴」活動模式公開、透明,零行政費的宗旨不變,所籌得善款,悉數捐獻給政府認可的慈善或醫療、養老機構,因此今年首次由香港作為東道主,即有幸獲全球中廚一呼百應,參與香港站慈善宴的名廚人數亦成功突破歷屆最高,讓人鼓舞。

歷屆義廚參與人數及善款數字



2014 年在台北共 36位義廚參與,為台北巿社會福利局籌得逾 18 萬新台幣;

2015 年在墨爾本超過 64位義廚參與,為 BoxHill 醫院籌得逾 17.9 萬澳元;

2016 年在吉隆坡超過 170位義廚參與,為吉隆坡華聯洗腎中心籌得 59 萬馬幣;

2017 年在澳門超過 260名義廚參與,為澳門鏡湖醫院籌得逾 218 萬澳門元;

2018 年在胡志明市是 300名義廚參與,為胡志明巿國際紅十字會籌得 55 億越南盾;

2019 年在新加坡是 366名義廚參與,為仁慈醫院籌得 109 萬坡幣

*2020至20222年因新冠疫情從而停辦3年



國際名廚慈善宴香港站 2023 特製菜式

The 7th International Master Chef Charity Gala in HK - Chinese Dinner Set Menu



■ 繽紛香港(迷你菠蘿红豆包,迷你雞尾包)

Bread Basket (Mini Red Bean Pineapple Bun | Mini Cocktail Bun)

■ 龍蝦沙律,蜜汁叉燒拼烤菠蘿乳豬件

Poached Lobster Tian | Honey Glazed Barbecued Pork and Suckling Pig, Pineapple

義廚 陳偉倫大師 呈獻

■ 黑松露焗釀蟹蓋

Baked Stuffing Crab Shell with Black Truffle

義廚 江肇祺大師 呈獻

■ 松茸天籽蘭螺頭燉花膠

Double-Boiled Fish Maw, Sea Whelk, Matsutake and Dendrobium Orchid

義廚 李文星大師 呈獻

■ 翡翠海參扣鮑魚

Braised Abalone, Sea Cucumber and Vegetables

義廚 黃隆滔大師 呈獻

■ 清蒸星斑伴蘭花枝

Steamed Star Garoupa and Broccoli

義廚 林千國大師 呈獻

■ 貴州茅台冷壓時令生果配杏汁鮮奶凍炖燕窝

Compressed Seasonal Fruit with Guizhou Maotai, Stewed Bird's Nest Soup with Almon pudding

義廚 楊國基 Billy 大師 呈獻

*晚宴醬料由李錦記贊助

Sauces served are sponsored by Lee Kum Kee

新聞發佈會出席嘉賓及出席義廚名單

「國際名廚慈善宴香港站2023」聯席主席

許美德先生 及 邱金榮先生



飲食業商會 (排名不分先後)

1. 稻苗飲食專業學會主席 江志恒先生

2. 現代管理(飲食)專業協會主席 梁志偉先生

3. 香港餐務管理協會主席 梁振華先生

4. 香港餐務管理協會會長 楊位醒先生 BBS MH

5. 香港餐飲聯業協會主席 楊振年先生

6. 稻苗飲食專業學會會長 徐汶緯 JP



飲食業職工會 (排名不分先後)



1. 新加坡香港之友國際飲食協會 麥協富 創會會長

2. 群生飲食技術人員協會 翁萬海 副理事長

3. 香港飲食業職工總會 郭宏興 名譽會長

4. 香港飲食業職工會聯合會 梁耀華 會長

5. 香港中廚師協會 江肇祺 會長

6. 港九勞工社團聯會 譚金蓮 副主席

7. 香港廚師協會 中餐理事 李文星 先生



出席義廚名單(代表的22個國家及地區)(排名不分先後)



葉紹文會長、林振國、林金城、施建發、謝瑞庆、高德亮、黃品棠、董玉振

何志強、邱星超、衛志華、 何德興、陳錦釗、葉飛、陳雄、陳偉強、馮洱迅

吳亞聲、譚國輝、錢杏蕓、李佳豪、張亞太 合共22位。



中華廚藝學院學生

受惠機構



■ 義務工作發展局主席彭韻僖律師BBS, MH, JP 及總幹事李佩琪女士

■ 李伯忠一片天國際啟育中心總經理 何偉雄先生



(特約)