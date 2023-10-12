【新股IPO】十月稻田9676首掛高收近23%、一手賺1044元　綠源2451低開倒升近1%、一手賺35元

▲ 【新股IPO】十月稻田9676首掛高開8%、一手賺372元 綠源潛水0.4%、一手蝕15元

十月稻田 （09676） 、綠源集團控股 （02451） 兩隻新股首日掛牌。十月稻田開報16.6元，較招股價15.36元高1.24元或8.1%，早段曾升近30%，高見19.94元，收報18.84元，高招股價3.48元或22.7%，成交3389萬元，以每手300股計一手帳面賺1044元。

至於綠源開報7.34元，較招股價7.37元低0.03元或0.4%，開市後上水高見8.05元，尾市回順，收報7.44元，高招股價0.07元或近1%，每手500股計一手賺35元。

十月稻田集資淨額7.2億元，香港公開發售分超額認購0.3倍，一手中籤率100%，人人有份。

綠源集資淨額近7.1億元，香港公開發售部分超額認購6.7倍，一手中籤率80%，抽4手（2000股）即可穩獲一手。

【新股IPO】十月稻田9676以15.8元定價 超額認購0.3倍、一手中籤率100%（附分配結果連結）

【新股IPO】綠源2451以7.37元定價 超額認購6.7倍、一手中籤率80%（附分配結果連結）

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責任編輯︰梁浩碩