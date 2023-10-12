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【打風開市】港交所傳最早本季就打風不停市進行公眾諮詢

股市 09:41 2023/10/12

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【打風開市】港交所傳最早本季就打風不停市進行公眾諮詢

8號風球開市不是夢？本港加快推進颱風期間打風不停市，本地傳媒引述消息報道，港交所 （00388） 最早將在本季就颱風期間保持市場開放進行公眾諮詢，但仍存變數。

由於中小型券商很多客仍愛用支票支付交易，證券商最關注打風開市支票無法結算。報道指，工作小組的參與方已就如何結算客戶付款達成初步共識，建議打風下銀行分行依舊關門，不收支票，但為前一日所收支票提供結算服務。同時，建議證券商及投資者採用電子方式轉帳。

建議銀行研究加大轉數快的轉帳額上限

為增加打風日子的流動性，有參與方建議銀行研究加大轉數快的轉帳額上限，甚或動用客戶的定期存款作抵押，以滿足投資者交易銀碼需要。

報道指，預料銀行最快明年第二季，能在技術層面支援颱風下開市的支票結算需要。目前銀行公會正收集業界意見，銀行最遲需要在本周內表達意見，經整理後於未來一至兩星期轉交港交所。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 颱風
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