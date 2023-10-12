【恒指夜期+北水】北水趁高沽貨全日走資近55億　買藥明港交所大手沽盈富建行工行　恒指夜期升10點（不斷更新）

港股接近兩年來首次六連升，惟北水隨即趁高沽貨，全日錄54.8億元淨流出。資金主力吸藥明生物 （02269） 及港交所 （00388） ，分別錄3.5及2.8億元淨流入，美團 （03690） 亦吸資0.7億元；多隻股份錄得顯著淨流出，盈富基金 （02800） 走資27億元，建設銀行 （00939） 及工商銀行 （01398） 亦分別錄5.2及4.6億元淨流出。

恒指夜期升10點，報18293點。

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四大內銀升4%至5% 恒指六連升、再升345點 成交重上千億

中國救市，中央滙金入場買四大行A股，預告買足半年，港股再彈逾300點，連升第六日，成交重上千億。恒指高開365點，其後走勢反覆向上，曾升最多397點，高見18290點。恒指再升345點，收報18238點，達1011.2億元。科指升1.7%，報4019點。四大內銀升4%至5%，ATM升逾1%，兩桶油逆市跌1%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 建行 4.69 +5.6 +43 3 騰訊 316.60 +1.8 +25 13 友邦 70.00 +1.7 +22 378 新奧能源 62.95 -0.9 -1 10 中石油 5.62 -1.8 -3 5 中海油 13.52 -1.0 -3 3

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大行報告︰

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【大行報告】大摩調高內地網絡遊戲下半年增速至15%、期內手遊料增長20% 首選邊隻手遊股？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：45】北水趁高沽貨全日走資近55億 買藥明港交所大手沽盈富建行工行 恒指夜期升10點

【17：14】【盈喜︱零售股】莎莎預計中期扭虧為盈 兩原因轉賺1億至1.15億元

【16：53】【電視廣播511】資深傳媒人揚言林家棟99.9%回巢無綫 TVB：匪夷所思、強烈譴責

【16：48】【珠寶股】周大福上季零售值按年升5.8% 港澳同店銷售增55.7%

【16：10】四大內銀升4%至5%，ATM升逾1%，兩桶油逆市跌1%，恒指再升345點，連升第六日，收報18238點，成交重上千億，達1011.2億元。科指升1.7%，報4019點。

【16：00】恒指U盤前升335點，報18228點。

【15：27】港股尾市升約334點，報18227點，科指升1.6%，報4015點。

【15：15】【UNIQLO母企】迅銷全財年多賺8%、連續3年刷新紀錄 海外UNIQLO收益首佔全年業績逾半

【15：14】藥明生物 （02269） 尾市升逾6%，高見50元。

【14：35】恒指升約375，報18269點，科指升1.7%，報4020點。四大內銀最升逾4%至5%，兩桶油跌逾1%至2%，藥明生物 （02269） 、李寧 （02331） 升逾5%。

【14：20】【禁跨境炒股】中國據報明確禁內地投資者本土開立離岸交易帳戶

【14：18】鋰業股造好，贛鋒鋰業 （01772） 升一成，天齊鋰業 （09696） 升逾9%，比亞迪電子 （00285） 升3%，破頂高見40.3元

【13：49】【HSBC滙豐】王冬勝：每次金融危機都有人說「香港完了」，但「香港每次都能重新起來」

【13：40】本港地產股個別發展，恒地 （00012） 升近2%，新地 （00016） 升0.8%，新世界 （00017） 跌0.1%，信置 （00083） 跌逾1%。

【13：33】邁越科技 （02501） 上市翌日，股價今早高見1.7元新高後，倒跌逾8%，低見1.42元。

【13：28】【可持續發展】羅兵咸永道：約25%上市公司有披露「範圍3」排放 料港交所快公布氣候披露定稿

【13：24】友聯國際教育租賃 （01563） 午後升兩成，高見1.43元。

【13：17】港交所 （00388） 午後升逾2%，高見298.8元。

【13：08】【中國經濟】路透調查：逾五成日企料中國經濟會一直放緩至2025年 三分二在華有業務日企擬將生產基地遷離

【13：00】港股午後初段升約314點，報18207點，科指升1.5%，報4009點。

【13：00】迅銷 （06288） 午後停牌，以待刊發業績，停牌前報17.78元升近2%。

【12：18】【零售股】佐丹奴第三季收入按年跌1% 同店銷售額增長0.5%

【12：00】恒生指數半日升338點，報18231點，成交563.7億元。科指升1.6%，報4017點。內銀造好，四大內銀升4%至近6%，ATM升逾1%，兩桶油逆市跌，中石油 （00857） 跌逾3%，中海油 （00883） 跌逾2%。

【11：50】吉利 （00175） 升逾4%，比亞迪 （01211） 升逾3%，長汽 （02333） 升逾8%，廣汽 （02238） 、華晨 （01114） 升逾3%。

【11：41】【內房危機】雅居樂據報已就周三到期的一隻人民幣債券支付本金

【11：39】中石油 （00857） 跌幅為擴大，最新跌逾3%低見5.53元，中海油 （00883） 跌逾2%，中石化 （00386） 升近1%。

【11：37】內地股市向上，上證半日升0.8%，深證升0.7%，創業板指升0.7%。

【11：31】中移動 （00941） 續逆市軟，跌0.2%，低見64.65元。

【11：25】大市最新升近400點，報18283點，升390點，科指升2%，報4031點。

【11：17】昨午後抽升的中芯 （00981） 今早回軟，逆市跌0.5%，低見20.7元。

【11：11】恒指最新升約340點，報18230點，科指升1.6%，報4016點。

【11：09】建行 （00939） 升近6%，高見4.7元。

【10：58】四大內銀中以建行 （00939） 表現最好，股價最新升逾5%，高見4.67元，成交達24.5億元。工行 （01398） 、中行 （03988） 升4%，農行 （01288） 升近4%。

【10：55】美團 （03690） 升逾2%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、京東 （09618） 升逾1%，小米 （01810） 升逾3%。

【小米1810】小米據報與傳統汽車製造商洽談合作 傳已接觸華晨、奇瑞

【10：49】濠賭股普遍逆市向下，藍籌銀娛 （00027） 跌0.2%，金沙 （01928） 升0.4%，永利 （01128） 跌0.7%，美高梅 （02282） 跌逾2%，澳博 （00880） 跌0.3%，新濠 （00200） 跌0.5%。

【10：19】兩桶油跌幅擴至2%。紐約期油收報83.49美元，跌2.9%，布蘭特期油收報85.82美元，跌2.1%。

【10：11】恒指最新升約298點，報18191點，科指升1.6%，報4014點。

【10：10】三桶油個別發展，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 逆市跌逾1%，中石化 （00386） 升逾1%。

【10：01】建行 （00939） 、工行 （01398） 早段升逾4%，中行 （03988） 升逾3%，農行 （01288） 升逾2%，招行 （03968） 升半成。

【09：57】恒大 （03333） 回吐，股價逆市跌一成，低見0.29元。

【09：53】舜宇光學 （02382） 股價再升逾6%，早段高見64元。

【舜宇2382】舜宇9月手機鏡頭出貨量按年升17% 連續兩個月破億

【09：52】【新股IPO】十月稻田9676首掛高開8%、一手賺372元 綠源潛水0.4%、一手蝕15元

【09：42】【打風開市】港交所傳最早本季就打風不停市進行公眾諮詢

【09：20】工行 （01398） 升逾4%，建行 （00939） 升逾3%，中行 （03988） 升近3%，農行 （01288） 升逾2%，ATM升逾1%至3%，恒指高開365點，開報18258點，成交32.5億元。科指升2.2%，報4038點。

【中國救市】中央滙金入場買四大行A股 預告買足半年

【09：04】期指開報18208點，升273點。

【09：04】恒指黑期升約210點，報18146點。

【07：45】【Morning精點】中央滙金入場買四大行A股、預告買足半年︱神準外匯主管瑞穗Garth Appelt：日圓明年初料貶值至155

【07：45】港股ADR收報18127點，升233點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報63.88元，較港收市價高1.08元或1.7%。騰訊 （00700） ADR折合報314.14元，較港收市價高3.14元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.83元，較港收市價高1.23元或1.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局公布9月議息紀錄顯示，決策成員都同意適宜「審慎推進」貨幣政策，同意利率應在一定時期內保持限制性。對於是否需要進一步加息，官員們仍存在分歧，最終結果表明在未來的會議上可能會再次加息。道指反覆拉鋸，收升65點，報33804點；標指升18點，報4376點；納指升96點或0.7%，報13659點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升202點 美團ADR高港2%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩