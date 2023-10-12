▲ 【美股焦點︱MSFT】微軟遭國稅局追補繳289億美元稅款 微軟︰將提出上訴

微軟（Microsoft 美︰MSFT）收到美國國稅局通知，要求微軟就2004年至2013年的納稅年度補繳289億美元。微軟表示不同意國稅局的決定，並將就追收稅款決定提出上訴。

微軟副總裁Daniel Goff表示，自審計所涉年份以來，微軟已改變其公司結構和相關操作，因此國稅局提出的問題，與目前收入記錄方式無關，又表示近十年來微軟一直在與國稅局合作，以解決有關公司出於納稅目的分配收入和支出的問題。

爭議焦點是2012年國稅局對轉移定價的審計，這是公司將利潤轉移到避稅天堂，以助減少美國企業稅率的方法。當時，微軟將數十億美元利潤轉移至波多黎各等司法管轄區。波多黎各是美國的領土，但徵收的企業稅率要低得多。

微軟預計在未來12個月內，不會就該稅收建議支付問題達成最終解決方案。

【MSFT】英CMA對微軟收購動視暴雪新方案改觀 微軟：繼續爭取CMA的最終批准

【美股焦點】微軟CEO上庭斥Google壟斷案論點虛假：蘋果利用微軟抬價 官提問：蘋果為何要轉投低質Bing？

責任編輯︰梁浩碩