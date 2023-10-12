▲ 【美國加息】議息紀錄︰決策成員同意利率保持限制性 貨幣政策面對雙向風險

美國聯儲局發布9月議息紀錄顯示，決策成員認為貨幣政策應在一段時間內保持限制性，同意審慎推進貨幣政策。與此同時，認為實現目標所面臨的風險已變得更加平衡。

會議紀錄顯示，與會者普遍認為在貨幣政策立場保持限制性的情況下，官員面臨雙向的政策前景，一方面是經濟衰退以及政策過於收緊可能帶來的風險，另一方面是通脹持續高於2%的風險。與會者認為可謹慎行事，利率決策將取決於經濟數據表現並考慮風險平衡。

紀錄又指出，大多數官員認為再加息一次可能是適當的，目的是為需求降溫，使通脹在未來兩年內更接近2%的目標。不過，亦有一些官員認為按兵不動是必要的。

另外，紀錄指出經濟在穩步增長，勞動力市場正達到更好的平衡，通脹雖已降溫，但仍高於目標。官員估計若要使物價上升速度放緩，經濟增長需低於1.8%的趨勢水平。

【儲局官員】科林斯︰利率已達到或接近頂峰 不過仍有可能進一步加息

【儲局官員】鮑曼：美國消費和勞動力市場強勁 利率可能需要進一步上調

【儲局官員】卡什卡利︰美債息上升 未必等於降低進一步加息必要性

責任編輯︰梁浩碩