【Morning精點】中央滙金入場買四大行A股、預告買足半年︱神準外匯主管瑞穗Garth Appelt：日圓明年初料貶值至155 Hot Talk 07:25 2023/10/12 分享： 分享： ▲ 【Morning精點】中央滙金入場買四大行A股、預告買足半年︱神準外匯主管瑞穗Garth Appelt：日圓明年初料貶值至155 【中國救市】中央滙金入場買四大行A股 預告買足半年 夜期急升逾200點 【日圓走勢】神準外匯主管瑞穗Garth Appelt：日圓明年初料貶值至155 每百日圓兌港元見5.03算 【最新消息】17歲男拔中六生失蹤8日已被尋回 父母到醫院探愛兒 【食肆結業】凱施旺角老店結業 承租13年見證舖市大起大跌 ET財智Talk 【ET財智Talk】利率長期偏高風險資產回調？ 利達黃耀宗分析美股前景及心水股推介 責任編輯︰梁浩碩上日Morning精點︰德銀：地緣政治風險加劇通脹壓力或重演1970年代滯脹時期︱香港富裕階層平均33歲賺取「第一桶金」 開啟hket App，閱讀全文 港股 A股 日圓 看文章 ・ 賺取 ET Points hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券 立即領取