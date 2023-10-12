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【分析】匯金出手增持內銀A股　對大市走勢影響？

股市 06:33 2023/10/12

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四大內銀A股獲得國家隊中央滙金增持，雖然無公布金額，但以增持股數及收市價計，估計動用4億至5億元人民幣，計劃持續半年，對大市走勢有何影響？預期有助股市信心，但無助經濟放緩。

中央2015年救市的經驗，是先救股市信心，其後再放寬樓市措施，再動用專項建設基金，以穩增長。

首先要看額度，若匯金每日都買4億至5億人民幣內銀A股，估計半年需500億至600億人幣，這將是一股很大的力量，但官方未有披露額度。滙金入市對上一次是2015年7月5日，當時宣布二級市場持續買入ETF，證金公司亦獲增資逾3倍至1000億元人民幣，人民銀行全方位予流動性支持。7月8日滙金再宣布在股市波動期間，不減持所有股票。

A股短期見效，7月9日便由即市低位3373點，反彈10%至3709點收市，並止住了跌勢兩個月，反覆再跌至2016年2月29日的2638點才見底，當日為人行於股災期間第4次降準。

與此同時，時任人行行長周小川發表「住房貸款應該有大力發展空間」的言論，當時放寬按揭首期至兩成，加上已減息，刺激樓市氣氛重燃。

不過，今日不同的是，A股未算大跌，反而是房企爆煲，樓市非常低迷，拖累樓市上下遊產業及財富效應，在中央推出「認房不認貸」及下調房貸利率後，樓市升溫一輪後又轉靜，房企9月銷售數據仍一般，市場似乎期待今次是新一輪組合拳的第一招，之後會繼續有刺激樓市政策。

記者：譚志偉

欄名 : 即市財經分析

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