【美股焦點】埃克森美孚近600億美元購頁岩油製造商　勢成今年全球最大公司收購　股價跌近5%

石油行業龍頭埃克森美孚（美：XOM）公布，同意以595億美元收購Pioneer NaturalResources Co.（美：PXD，先鋒自然資源），被視為公司近20多年來最大的一筆收購，市場認為收購最終若成功，埃克森美孚有望主導頁岩油行業發展。埃克森美孚股價開市走弱，跌近5%，暫報104.85美元。

埃克森美孚指，將以每股253美元的價格、全股票方式進行收購。該項收購協議為埃克森美孚自1999年與美孚公司合併以來，最大的一筆收購案鋪平了道路。而且也是全球今年已宣布最大的公司收購案。先鋒自然資源周二（10日）收報237.41美元，埃克森美孚的收購價現時仍有逾6%溢價。

合併將使埃克森美孚成為德克薩斯州和新墨西哥州二疊紀盆地最大的石油公司，並使該公司的日產量達到近450萬桶油當量，比第二位的公司高出50%。



埃克森美孚表示，即使原油價格跌至每桶35美元，所購資產也能盈利。根據聲明，合併後的公司將控制二疊紀地區相當於160億桶原油儲量。然而，這筆交易可能會面臨美國聯邦貿易委員會（FTC）的嚴厲審查。

相關文章：

【LVMH】LVMH第三季業績遜預期、股價挫7% 中美增長齊啞火、與內地人缺海外「衝動消費」有關？

【酒店訂房】Booking.com未有準時向酒店民宿支付旅客入住費用 拖數地區遍布日本、西班牙、蘇格蘭等

編輯：葉志偉