▲ 【歐洲加息】歐央委員納格爾：暫停加息或是選項 德國政府：料今年經濟萎縮0.4%

歐洲央行管委會委員兼德國央行行長納格爾（Joachim Nagel）接受外媒訪問時，被問歐央行連續加息10次後，是否有可能暫停加息時指，歐洲央行必須能利用其掌握的所有靈活性，而暫停加息可能是這種靈活性所允許的選擇之一。

Nagel正於摩洛哥出席國際貨幣基金組織和世界銀行年會，他向外媒稱，「通脹之獸」依然存在，但在一定程度上已「馴服」它。他強調，大力打擊通脹是必要，通脹過高會成為經濟增長障礙。

另外，德國經濟部表示，由於通脹持續、能源價格高企和國際貿易疲軟，德國政府預計今年經濟將萎縮0.4%。

德國政府在4月份的預測中曾預計今年經濟將增長0.4%，但工業板塊疲弱和十年來最高的利率刺激了人們對歐元區最大經濟體經濟衰退的擔憂。德國經濟在去年第4季度和今年首季已現衰退。技術性衰退是指連續兩個季度的經濟萎縮。

據最新預測，德國經濟有望在明年和2025年反彈，分別增長1.3%和1.5%。預測顯示，今年德國的通脹率預計為6.1%，明年將放緩至2.6%，2025年為2%。

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編輯：胡學能