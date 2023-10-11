  • 25°C
香港時間 : 20231011日 (週三) 23:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歐洲加息】歐央委員納格爾：暫停加息或是選項　德國政府：料今年經濟萎縮0.4%

宏觀解讀 22:30 2023/10/11

分享：

分享：

【歐洲加息】歐央委員納格爾：暫停加息或是選項　德國政府：料今年經濟萎縮0.4%

歐洲央行管委會委員兼德國央行行長納格爾（Joachim Nagel）接受外媒訪問時，被問歐央行連續加息10次後，是否有可能暫停加息時指，歐洲央行必須能利用其掌握的所有靈活性，而暫停加息可能是這種靈活性所允許的選擇之一。

Nagel正於摩洛哥出席國際貨幣基金組織和世界銀行年會，他向外媒稱，「通脹之獸」依然存在，但在一定程度上已「馴服」它。他強調，大力打擊通脹是必要，通脹過高會成為經濟增長障礙。

另外，德國經濟部表示，由於通脹持續、能源價格高企和國際貿易疲軟，德國政府預計今年經濟將萎縮0.4%。

德國政府在4月份的預測中曾預計今年經濟將增長0.4%，但工業板塊疲弱和十年來最高的利率刺激了人們對歐元區最大經濟體經濟衰退的擔憂。德國經濟在去年第4季度和今年首季已現衰退。技術性衰退是指連續兩個季度的經濟萎縮。

據最新預測，德國經濟有望在明年和2025年反彈，分別增長1.3%和1.5%。預測顯示，今年德國的通脹率預計為6.1%，明年將放緩至2.6%，2025年為2%。

相關文章：

【歐洲經濟】歐盟委員會下調歐元區經濟展望　料德國今年現經濟衰退

編輯：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
貨幣政策 經濟 歐洲 加息 歐洲央行 通脹 德國 歐元
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股焦點】埃克森美孚近600億美元購頁岩油製造商　勢成今年全球最大公司收購　股價跌近5%

下一篇文章

【美股市況】PPI生產價格回升　美債息跌幅收窄　道指升60點　納指升0.4%，英偉達升1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款