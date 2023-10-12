【券商點睇】AI開啟業務新征途 聯想集團有望進入新賽道



東吳證券表示，聯想集團（00992）順應AI技術的發展和應用推廣，即將推出的AIPC採用英特爾的新一代MeteorLake處理器，能在PC用戶端實現部分AI應用，將巨幅拉動PC換機需求。算力建設作為發展AIGC至關重要的一環，服務器市場有望實現高速擴張，聯想在傳統和AI服務器的完善布局保證其將持續受益。

【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

報告稱，聯想圍繞「AI賦智」和「綠色賦能」，全面打造以AI為導向的基礎設施，實施全棧智能布局，受益於服務器需求快速擴張，聯想ISG業務有望持續受益。IDC預測，中國智能算力規模將持續高速增長，2022至2026年複合年增長高達52.3%。高速增長的算力需求必然拉動服務器市場快速擴大，同時對服務器性能提出更高要求。

【延伸閱讀】大行報告：天氣因素及韓國市場競爭激烈 百威亞太被多家大行下調目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

東吳證券預計，聯想集團於2024至2026年度的純利變幅分別為-28%、25%及17%，對應現價的市盈率約為11.4倍、9.1倍及7.8倍，考慮到AI服務器業務和IT服務賽道未來有較大放量空間，估計將來業務拓展成功之後，銷售和管理費用會下降帶來淨利潤的改善，首次覆蓋予以「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：港股未見方向 個股難以呈強

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛