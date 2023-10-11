【國情點睇】國家隊新招救市振信心 中央滙金入市增持四大行

作為國有四大行的控股股東，中央滙金投資周三（11日）出手對工商銀行（01398）、農業銀行（01288）、中國銀行（03988）及建設銀行（00939）四大行集體增持。資料顯示，本次增持後，滙金公司對四大行的持股比例均提高了0.1%，並計劃在未來6個月內，還會以自身名義繼續在二級市場增持國有四大行股份。

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根據四大行的通告顯示，在增持後，滙金持有工商銀行的總股本由34.71%增至34.72%。同樣地，建設銀行持股由57.11%增至57.12%。中國銀行由64.02%升至64.03%，而農業銀行由40.03%調高至40.04%。

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事實上，滙金是次增持的效果，或是本小利大。據內地報道，以當日收市價估算，滙金增持工商銀行、農業銀行、中國銀行及建設銀行，買入金額分別約為1.3033億元（人民幣，下同）、1.3603億元、9382.7萬元、1.16529億元，合計4.76億元左右，且看所花的資金是否物有所值。

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責任編輯：林衛