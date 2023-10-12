【網絡安全】銀行業網絡安全　推動金融科技未來發展

科技正以前所未有的速度發展，銀行業可藉著新機遇提升客戶服務和提升後台流程效率。然而，儘管數碼化和新技術為銀行業帶來優勢，銀行業同時要面對持續變化的環境及潛在的風險。

香港在今年首五個月的網絡釣魚案件數目大幅下降，但公眾對網絡安全的認識仍然存在明顯差距，情況令人擔憂。金融機構亦發現業界特別容易面臨網絡安全威脅，其中包括大規模資料外洩的風險。隨著數碼化，銀行業日益重要，金融服務機構必須確保業務營運的復原力、遵守政府和行業法規，同時確保網絡安全基礎設施的有效性，防禦勒索軟體、惡意軟體、網絡釣魚和社交工程等網絡攻擊。

因此，銀行業在不斷創新的同時，必須採用行動確保企業的網絡安全：

可見性：在流動銀行激增、物聯網無縫整合，以及廣泛雲端部署的時代，全面監控所有網絡活動有助防止資料外洩，有效地管理各種網絡安全風險。

自動化和營運效率：銀行業可利用自動化大幅減少對手動配置和持續監控的依賴；使用政策程式碼（Policy-as-code）可以有效地編碼和自動進行政策檢查，以確保穩健的合規性。

靈活性和可擴展性：銀行需要靈活且具可擴展性的安全解決方案，配合基礎設施的變化和規模，從而有效地滿足不斷變化的需求。

合規報告：政策程式碼有效地提供編碼和自動化策略檢查的功能，確保企業在不斷變化的環境中持續履行合規義務責任。

在不斷變化的數碼環境中，網絡安全對銀行業來至關重要；積極的網絡安全方案可確保銀行在面對演變不斷的網絡威脅時保持彈性和競爭力，提高網絡安全性和增強用戶的信心。