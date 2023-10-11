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【中國救市】中央滙金入場買四大行A股　預告買足半年　夜期急升逾200點

股市 20:47 2023/10/11

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【農行股價】中央滙金入場買農行A股　預告買足半年

股息率6厘的農業銀行A股（滬：601288）挑戰年內高位，農行公布，控股股東中央滙金在場內增持3727.22萬股，未披露作價，持股增至1401.25億股，滙金表示未來6個月以自身名義繼續在二級市場增持，農行A股升1.1%，收報3.65元人民幣，成交13億人幣，H股 （01288） 跌1%，收報2.88元。

中行 （03988） （滬：601988）、建行 （00939） （滬：601939）、工行 （01398） （滬：601398）其後相繼在上交所發公告，指該行A股獲滙金公司增持，滙金擬未來6個月以自身名義繼續在二級市場增持。

相關銀行公告顯示，滙金今（11日）增持中行A股2488.46萬股、建行A股約1838萬股、工行A股約2761.2萬股。

中行A股今升0.8%，收報3.77元人民幣。建行A股升1.3%，收報6.34元人民幣。工行A股升0.9%，收報4.72元人民幣。

消息傳出後，恒指夜期急升逾200點。

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記者：譚志偉

港股 中國銀行（03988） 中國銀行（滬：601988） 建設銀行（滬：601939） 建設銀行（00939） 工商銀行（滬：601398） 工商銀行（01398） 增持 H股 A股
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