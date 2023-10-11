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【本地銀行】創興銀行：李鋒接替張招興出任董事會主席

股市 19:18 2023/10/11

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創興銀行董事會宣布，張招興於今日（11日）起卸任董事會主席及非執行董事之職務，非執行董事李鋒同日獲委任為董事會主席。董事會同時宣布，林昭遠自今日起獲委任為創興銀行非執行董事，林現為越秀地產 （00123） 董事長及執行董事。

該行指，張招興自2014年2月起擔任該行董事會主席，帶領該行成功轉型及為該行確立了「打造跨境特色的綜合性商業銀行」的戰略願景。

李鋒現年54歲，自2014年2月起為該行非執行董事。他身兼廣州越秀集團股份有限公司及越秀企業（集團）有限公司首席資本運營官，主要負責組織及實施全越秀集團重大資本運營、統籌產融及融融協同、優化提升客戶資源管理等工作。

李鋒亦為越秀金融控股有限公司（該行之唯一股東）董事長兼非執行董事、越秀房託資產管理有限公司（為越秀房地產投資信託基金 （00405） 管理人）非執行董事。

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編輯：胡學能

港股 創興銀行（01111） 越秀房產信託基金（00405） 越秀地產（00123） 越秀
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