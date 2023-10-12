【周大調富格曲@iM網欄】音樂界的盛事 第九屆長江鋼琴音樂節

早陣子，筆者有幸參加了於湖北宜昌舉行的第九屆長江鋼琴音樂節。音樂節由中國音樂家協會、宜昌市人民政府主辦，中國音樂家協會鋼琴學會及柏斯音樂集團承辦。自2011年以來，長江鋼琴音樂節舉辦了多場鋼琴大賽、音樂論壇、數十場音樂會及講座等，是音樂界的盛事。

大會安排非常周到，除了安排機票、酒店之外，起程當日，大清早已經有司機到筆者住所等候，乘專車過關直達深圳寶安國際機場。第一次到深圳乘搭國內航機，對機場的印象不錯。機場裝修設計以白色為主，簡潔、富現代感。天花及外牆都引入大量天然光，既節能又可增加舒適感。名店林立，地方寬敞，設計新穎。網上資料顯示，機場兩次榮獲國際機場協會《最佳機場》獎，並連續七年獲 《CAPES 最佳機場》及蟬聯《世界十大美麗機場》桂冠，是一個打卡的好地方。由深圳飛宜昌，航程只需兩小時。短短幾天行程，沒有寄艙行李，可以輕鬆走出機場。相比起香港，宜昌的天氣清涼得多。機場內已看見長江鋼琴音樂節的巨型廣告，可見音樂節規模之大。宜昌人口約四百多萬，沿途所見，公路設計及城市綠化都美輪美奐，空氣清新。午飯後休息片刻，由大會安排參觀當地鋼琴廠。

宜昌有《中國鋼琴之城》的美譽，集團於宜昌設有兩間廠房，分別為「江南廠」及「江北廠」，規模堪稱世界第三大。據了解，當地出產的鋼琴，無論品質或產量都已經位居世界前列位置。品質方面，眼見個別德國百年品牌及日本著名品牌都由宜昌的廠房生產，可見質素之高。高質之外，鋼琴廠的年產量及銷售更為驚人。據悉，工廠每日可以生產500台鋼琴，是一個驚人的數字。

為了製造優質鋼琴，製造商精選來自阿拉斯加的上等雲杉 (Spruce)。優質的雲杉木可以隨着弦線的震動而產生優美的共鳴。一般而言，上等雲杉樹齢高達三百年或以上，年輪紋理細密，木質較輕而富彈性。除了鋼琴之外，雲杉亦普遍用作製造提琴及結他，是製造弦樂器的高級材料。除了採購優質木材之外，集團又自設木材加工基地，讓木材經天然及人工風乾處理，以提高其穩定性。進入鋼琴廠，工廠內有過百部鋼琴於不同的生產線上組裝及處理中，大量木材切割及鑽孔等工序，但沒有半點「塵土飛揚」的感覺。於生產過程中，特別是前期的工序，大部份工序都是由自動化的機器完成，工廠對環境及空氣質素都有嚴格的監管。防塵處理非常到位，木屑等廢料亦會經收集處理作為燃料之用。除了防塵外，為了保持木材的穩定性，工場內的溫度與濕度亦都受到嚴格控制，以免木材受潮。

傳統工藝再加上現代化生產技術，短短十多年間，宜昌打造出世界級鋼琴。當地出品的的《長江鋼琴》最近亦被柴可夫斯基國際音樂比賽（Tchaikovsky International Competition），亞瑟‧魯賓斯坦國際鋼琴大師賽（Arthur Rubinstein International Piano Masters）及斯克里亞賓國際鋼琴大賽（Scriabin International Piano Competition） 等世界大賽選用。

《鋼琴之城》

實至名歸

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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