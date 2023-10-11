【投資理財態度】虛擬資產投資真係咁值得投資? 投資時你屬邊個類型? 結隊跟風型? 蛇咬聽話型? 自身經驗型?

金融數碼科技快速發展，令金融服務不斷創新，為投資者帶來更多機遇和挑戰，當中虛擬資產投資近年備受市場關注。投資者及理財教育委員會（投委會）於2022年委託香港理工大學應用社會科學系，研究港人的虛擬資產投資行為，總結出幾種慣性思考模式，並於今年進行的「零售投資者研究2023」中進一步研究零售投資者對虛擬資產的投資行為及態度，呼籲投資者檢視投資時的行為和態度。

理大調查顯示投資者追求「思考捷徑」，容易高估自己的投資觸覺及對市場資訊的掌握，約四分之三受訪的虛擬資產投資者表示，投資於虛擬資產是為了追求短線回報（75%）、認為虛擬資產是投資趨勢（74%）和擔心錯失投資機會（73%）。投委會呼籲市民作投資決定前要謹慎，提高警覺，保護自己的財產。

是次研究於2022年10月至11月，以問卷形式訪問501位香港虛擬資產投資者。該研究發現投資者常見的慣性思考捷徑包括

可得性（Availability，指投資者傾向於依賴現成、容易回憶、熟悉度高的資訊）

錨定（Anchoring，指投資者過度重視過往資訊，如首次發行價格）

過度自信（Overconfidence，指投資者高估自己能力並盲信能夠跑贏大市）等

研究團隊更將各種與虛擬資產相關的不同思考捷徑歸納成五種類型，分別為「結隊跟風型」、「蛇咬聽話型」、「自身經驗型」、「直覺膨脹型」和「一廂情願型」，各自容易受到不同認知偏差的影響。

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虛擬資產受年青人關注 投資比率錄得上升趨勢

投委會「零售投資者研究2023」 於今年6月至7月進行，以面對面訪談形式訪問了約1,000位年齡介乎18歲至69歲、於過去12個月內持有或交易任何金融產品的零售投資者。調查顯示大多數零售投資者在過去一年曾投資於股票（96%），其次是基金（24%）和債券（18%）。

受訪零售投資者中有8%表示，過去一年曾投資於虛擬資產及相關產品，相比投委會較早前的調查錄得上升趨勢 (2019 年為1%，2021年 為6%)。年青人對虛擬資產的興趣更見濃厚，受訪的在職年青投資者 (18至29歲) 中， 23%於過去一年曾投資於虛擬資產及相關產品，比例是整體受訪者約三倍，並錄得顯著的升幅 (2019 年為3%，2021年 為12%)。根據經合組織國際金融理財教育網絡在2020年的一項理財知識及能力調查，香港在26個國家及經濟體中排名第一。這項研究評核因素包括: 知識、態度和行為。香港在理財知識排名第一，行為和態度排名分別為第六位和第十四位。結果反映香港市民擁有良好理財知識，但仍需積極改善理財行為和態度。

而投委會「零售投資者研究2023」亦反映類似情況，調查顯示大部分虛擬資產投資者（96%）表示知道《虛擬資產交易平台監管制度》，該數字於整體零售投資者中則為47%。但同時，約四分之三受訪的虛擬資產投資者表示，投資於虛擬資產是為了追求短線回報（75%）、認為虛擬資產是投資趨勢（74%）和擔心錯失投資機會（73%）。反映投資者必須把已掌握的知識應用在改善及檢視理財行為和態度，從而作出明智的投資決定。

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香港理工大學應用社會科學系系主任兼科技及創新政策研究中心聯席主任崔永康教授及其團隊對虛擬資產投資者的研究成果及給予投資者在投資行為上作出的建議。無論投資者選擇任何投資產品，應該參考以下投資三部曲：

1.要提高警覺，保護自己的財產 2.投資前要先了解有關產品的特性和風險，以選擇適合自己的投資產品 3.要謹慎投資並檢視和反思自己的投資行為和態度

理大應用社會科學系系主任兼科技及創新政策研究中心聯席主任崔永康教授表示，與其他類型投資相同，投資虛擬資產的判斷與決定不應只倚賴『思考捷徑』。除個人直覺外，投資者需深思熟慮、理性思考、累積理財知識，並收集優質市場資訊，可以避免一些不理性投資行為與誤導，助他們作出更明智的投資決定。

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責任編輯：陳玉蓮