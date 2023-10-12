  • 27°C
香港時間 : 20231012日 (週四) 19:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【萬聖節好去處】又一城歡天雪地 全港首個螢光溜冰音樂派對 16歲以上先可以入場玩

理財智慧 18:25 2023/10/12

分享：

分享：

萬聖節將至及響應政府夜繽紛活動，又一城將於2023年10月28及29日晚上9時至11時，於又一城歡天雪地舉行全港首個螢光溜冰音樂派對「Glow Skating Party」，與大家感受寒氣迫人的嘩鬼體驗！My FESTIVAL會員凡於又一城內作任何電子消費即可加港幣50元獲得入場券乙張，入場券將包括Dan Ryan’s 特式無酒精飲品。場內更設有Dan Ryan’s萬聖節美食攤位，提供一系列的萬聖節特飲和「嚇人」小食，包括Vampire’s Kisses、Poisoned Orchard等。

又一城「Glow Skating Party」入場券換購詳情

即日起，My FESTIVAL會員於又一城即日作任何金額的電子消費，可到UG層的顧客服務處出示有效單據，再到達又一城歡天雪地並付款港幣50元（只接受八達通、實體VISA/ MASTER/銀聯信用卡），即可換領「Glow Skating Party」入場券一張。入場券將包括Dan Ryan’s 特式無酒精飲品一杯及螢光手帶一條。每場名額有限，先得先得，換完即止。

又一城「Glow Skating Party」地址： 九龍塘達之路80號又一城歡天雪地

日期： 2023年10月28及29日
時間： 晚上9時正至11時正（晚上8時30分入場）
查詢電話： +852 2844 2222
入場年齡限制：入場人士須年滿16歲

【玩樂好去處】全港最大3萬呎室內歷險攀爬樂園門票買一送一 2大2小去玩低至每位$95 【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

【免費活動】康文署辦演藝嘉年華 免費參與音樂會舞蹈表演工作坊，詳見【下一頁

【著數優惠】麥當勞App下周優惠出爐  $26 醒晨超值選配熱Latte + 限時自選優惠券，詳見【下一頁

按圖看優惠詳情：

點擊圖片放大
+11
+10

【理財你要知】騙案無處不在 理財專家李兆波：小心影響你的退休!，詳見【下一頁

【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出

溫股知新
【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮

開啟hket App，閱讀全文
好去處 DJ 電子支付 工作坊 八達通 經濟 退休 美食 職位招聘 港股

下一篇文章

【有相睇】放盤逾一年半7度減價　新寶城兩房戶587.9萬沽　5年帳蝕150萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款