【萬聖節好去處】又一城歡天雪地 全港首個螢光溜冰音樂派對 16歲以上先可以入場玩

萬聖節將至及響應政府夜繽紛活動，又一城將於2023年10月28及29日晚上9時至11時，於又一城歡天雪地舉行全港首個螢光溜冰音樂派對「Glow Skating Party」，與大家感受寒氣迫人的嘩鬼體驗！My FESTIVAL會員凡於又一城內作任何電子消費即可加港幣50元獲得入場券乙張，入場券將包括Dan Ryan’s 特式無酒精飲品。場內更設有Dan Ryan’s萬聖節美食攤位，提供一系列的萬聖節特飲和「嚇人」小食，包括Vampire’s Kisses、Poisoned Orchard等。

又一城「Glow Skating Party」入場券換購詳情

即日起，My FESTIVAL會員於又一城即日作任何金額的電子消費，可到UG層的顧客服務處出示有效單據，再到達又一城歡天雪地並付款港幣50元（只接受八達通、實體VISA/ MASTER/銀聯信用卡），即可換領「Glow Skating Party」入場券一張。入場券將包括Dan Ryan’s 特式無酒精飲品一杯及螢光手帶一條。每場名額有限，先得先得，換完即止。

又一城「Glow Skating Party」地址： 九龍塘達之路80號又一城歡天雪地

日期： 2023年10月28及29日

時間： 晚上9時正至11時正（晚上8時30分入場）

查詢電話： +852 2844 2222

入場年齡限制：入場人士須年滿16歲

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責任編輯：陳玉蓮