▲ 【GEM上市】HMVOD遭周大福鄭志恒、Animoca Brands要求延長換股債截止日期 細價股炒家呂宇健同日斥660萬增持

GEM上市HMVOD視頻 （08103） 近月頻頻撲水，8月宣布計劃發可換股債券，9月再表示會配股集資。然而，HMVOD視頻近日發公告指，可換股債券認購方，即新世界 （00017） 非執行董事及周大福 （1929） 執行董事及副主席鄭志恒，以及區塊鏈沙盒遊戲《The Sandbox》 母企Animoca Brands，要求提供更多時間用以評估認購可換股債券，故交易最後截止日期將延長至12月3日。

HMVOD視頻周二（10日）發公告指，鄭志恒及Animoca Brands一方，認為集團9月28日所宣布的配股集資2330萬元計劃，對HMVOD視頻財務狀況或前景等造成重大影響，要求提供更多時間以評估交易。此前鄭志恒及Animoca Brands表態有意分別認購800萬及400萬元的可換股債。

無獨有偶，聯交所周三（11日）披露，細價股炒家「Ken Sir」呂宇健周二再增持HMVOD視頻454.35萬股，平均價每股1.45元，涉資658.81萬元，持股量6.3%升至10.51%。

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責任編輯：李哲毅