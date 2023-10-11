▲ 【證監監管】證監會諮詢市場探盤指引 冀中介人設有效程序防「春江鴨」

證監會就市場探盤（market sounding）行為指引展開諮詢，將釐清監管期望，並協助中介人在市場探盤的過程中，遵守在經營其業務時應以誠實、公平和維護客戶最佳利益的態度行事及確保市場廉潔穩健的一般原則。證監會歡迎相關人士於2023年12月11日或之前提交意見。

市場探盤，即是指私人配售或大宗交易等活動前，中介人或機構向潛在投資者傳達資訊，藉以評估他們對某項潛在交易的意向，或協助釐定某項潛在交易的細則，例如其潛在規模、定價、架構及銷售方法。

證監會指出，近年觀察到在配售、大手交易及其他交易前所進行的交易活動 的個案數目不斷上升。這些個案似乎顯示某些中介人可能曾經利用或不公平地濫用在市場探盤的過程中所接收的資料或消息來賺取不當的利潤。

梁鳳儀：一旦中介人作不可取行為 對削弱投資者對香港市場信心

根據有關建議，中介人須實施穩健的管治及有效的政策和內部監控程序，以防止在市場探盤過程中交託予他們的非公開資料或消息被不當使用和洩露，並須保存與市場探盤相關的紀錄，及根據其作為買方或賣方的角色遵從有關的具體規定。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，賣方經紀及買方參與者均有責任將交託予他們的非公開資料或消息嚴格保密，且不得濫用這些資料或消息，從而維持市場的廉潔穩健。不論任何非公開資料或消息的價格敏感程度為何，中介人一旦作出不可取的行為，都有可能對本港市場的公平和秩序造成影響，並削弱投資者對市場的信心。

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編輯：麥德銘