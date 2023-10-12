【展覽之都】疫下改採線上推廣　展商減少對傳統採購展依賴

環球資源香港展昨（11/10）揭幕，為期4天的第一期展會設有7大主題專館，雲集近2,200家供應商，共4,073個展位，展出超過15萬件電子類產品。有展商指疫情期間不得不使用線上方式尋找客戶後，變得不再那麼依賴傳統貿易展，亦有展商指始終一筆生意金額不低，客戶還是更希望能面對面接觸，因此會繼續並行線上線下的生意推廣。

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B2B展商：線下推廣更直觀難取代

2009年創辦的Remix是一家生產耳機、音箱、流動電源等不同配件的廠商，該公司負責人鍾大仕表示他們自2011年，已開始參加環球資源消費電子展。雖然在疫情期間減少了展位一半規模，但隨著疫後各種業務往來復甦，今年的展位面積是去年的5倍之大，也比疫前大了兩倍。他坦言環球資源伴隨著該公司成長，由於公司在深圳，環球資源香港展比較近和方便，由於香港有利於接觸外商，因此幫助極大，也是他們最為看重的展覽。

問及疫情期間的推廣，他指疫情期間有轉用線上的方式接觸客戶，但他坦言「線下的推廣比較直觀」，線下更方便做面對面的交流，也更有效順暢的促成生意。由於只是第一天難以評論，但他指春季的環球資源香港展的人流量仍是很大的，因此覺得線上未能取代傳統的線下方式。問及預計的成績，他指很多人都預料疫後生意好轉，但他認為環球的經濟不景，消費力未回復，不能太過樂觀銷情，只希望能維持到去年的生意水平。

▲ Remix負責人鍾大仕坦言「線下的推廣比較直觀」，更方便做面對面的交流，也更有效順暢的促成生意。

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B2C展商：不再那麼依賴傳統貿易展

Divoom點音是一家生產「像素」產品的公司，其客戶經理姚琳表示他們參展了十多年，並拓展到香港零售市場，時尚精品店Logon也有他們的產品。她指在疫情期間，Divoom開始更積極開展線上的推廣，除繼續透過互聯網接觸舊客戶，以透過開設自己的線上銷售渠道直接接觸消費者。她指該公司8成的顧客都是消費者，因此並不一定要靠代理商銷售，是以他們在疫前期間加強了自家品牌的線上推廣，在疫前難以參加貿易展的情況下還能提升生意額。

她指傳統貿易展始終有優勢，有顧客表示難以使用照片或視頻方式，展示Divoom「會動的」像素產品，而線下的展覽才能讓採購者看到真實的效果，這些優點是難以被線上取代的。但由於線上推廣的成績確實很好，她指該公司仍會加強在線上的推廣，變得不再那麼依賴傳統貿易展，以免容易因為疫情等因素而影響到公司的生意。

▲ Divoom點音客戶經理姚琳表示，疫情期間更多採用線上推廣，再那麼依賴傳統貿易展。

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本報記者：李智賢

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