【帶你睇盤】屯門掃管笏半新盤上源　低層兩房叫價540萬

上一篇文章
【基本法】教師基本法測試周五起接受報名 12月3日舉行
屯門掃管笏近年有不少新盤落成入伙，由於樓價相對低水，吸引不少用家、投資者入市。今次祥益地產介紹的屋苑為上源，最大賣點是入伙不久，不用花一大筆翻新，而且周邊環境舒適。
放盤單位為上源3B座低層A室，實用面積446平方呎，兩房間隔，現叫價540萬元（最後更新日期：10月11日）。假如申請九成按揭，分30年還，利率4.125厘計，首期要54萬元，月供23,554元，壓力測試入息要求則約49,216元。
|放盤單位
|屯門上源3B座低層A室（物業編號：AN242263）
|實用面積
|446平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|540萬元（最後更新日期：10月11日）
|賣點
|優質之選、即買即住、3年樓齡、環境舒適
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
https://www.manyw.com/details/?283245
註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。
同場加映 【溫股知新】港股未見方向 個股難以呈強
【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機
撰文 : 黃卓賢