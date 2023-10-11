【帶你睇盤】屯門掃管笏半新盤上源　低層兩房叫價540萬

屯門掃管笏近年有不少新盤落成入伙，由於樓價相對低水，吸引不少用家、投資者入市。今次祥益地產介紹的屋苑為上源，最大賣點是入伙不久，不用花一大筆翻新，而且周邊環境舒適。

放盤單位為上源3B座低層A室，實用面積446平方呎，兩房間隔，現叫價540萬元（最後更新日期：10月11日）。假如申請九成按揭，分30年還，利率4.125厘計，首期要54萬元，月供23,554元，壓力測試入息要求則約49,216元。

放盤單位 屯門上源3B座低層A室（物業編號：AN242263） 實用面積 446平方呎 間隔 兩房 叫價 540萬元（最後更新日期：10月11日） 賣點 優質之選、即買即住、3年樓齡、環境舒適

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