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【帶你睇盤】屯門掃管笏半新盤上源　低層兩房叫價540萬

股樓投資 18:10 2023/10/11

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屯門掃管笏近年有不少新盤落成入伙，由於樓價相對低水，吸引不少用家、投資者入市。今次祥益地產介紹的屋苑為上源，最大賣點是入伙不久，不用花一大筆翻新，而且周邊環境舒適。 

放盤單位為上源3B座低層A室，實用面積446平方呎，兩房間隔，現叫價540萬元（最後更新日期：10月11日）。假如申請九成按揭，分30年還，利率4.125厘計，首期要54萬元，月供23,554元，壓力測試入息要求則約49,216元。 

放盤單位屯門上源3B座低層A室（物業編號：AN242263）
實用面積446平方呎
間隔兩房
叫價540萬元（最後更新日期：10月11日）
賣點優質之選、即買即住、3年樓齡、環境舒適
點擊圖片放大
+8
+7

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://www.manyw.com/details/?283245

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

祥益地產 上源 私人屋苑 二手市場 屯門

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