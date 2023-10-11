▲ 【虛擬資產】投委會：JPEX案後將加強教育投資行為態度 預告辦沉浸式體驗活動

投資者及理財教育委員會（投委會）委託理工應用社會科學系研究香港虛擬資產投資者常見的投資決策及心態，發現虛擬資產投資者傾向依賴思考捷徑選取資訊，亦表現過度自信，投委會總經理李婉秋表示，無論投資者選擇任何投資產品，應該要提高警覺，投資前要先了解有關產品的特性和風險，最後要謹慎投資，並檢視和反思自己的投資行為和態度。

理大去年10月至11 月，以問卷形式訪問 501 位香港虛擬資產投資者，理大應用社會科學系系主任崔永康教授稱，研究發現投資者常見的慣性思考捷徑，包括﻿﻿（1）可得性 （Availability），指投資者傾向於依賴現成、容易回憶、熟悉度高的資訊；（2）錨定 （Anchoring），指投資者過度重視過往資訊，如首次發行價格；（3）﻿過度自信 （Overconfidence），指投資者高估自己能力並盲信能夠跑赢大市。

投委會：過去虛擬資產內容相關瀏覽量不俗

經合組織國際金融理財教育網絡2020年報告顯示，港人理財知識在26個經濟體中排行第一。但香港仍然發生JPEX涉嫌詐騙事件，李婉秋表示，投委會將加強教育投資行為及態度，未來會推出沉浸式體驗項目，利用模擬個案教育市民。李婉秋又提醒，投資者要避免倉促投資。

隨著證監會公布更多份虛擬資產交易平台名單，包括持牌平台、申請者、被退回者，李婉秋稱，作為證監會附屬機構，會繼續與不同監管機構緊密合作，做好社交媒體及網頁內容，過去投委會有關虛擬資產內容的瀏覽量也不錯。

年青人虛擬資產興趣濃厚

投委會今年6至7月進行「零售投資者研究2023」，訪問約1000人，發現 8%受訪散戶表示，曾去一年曾投資於虛擬資產及相關產品，高過2019年的1%及2021年的6%。研究發現，年青人對虛擬資產的興趣更見濃厚，受訪的在職年青投資者（18 至 29歲）中，23%於過去一年曾投資於虛擬資產及相關產品，比例是整體受訪者約三倍，明顯高過2019年的3%及2021年的12%。

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記者：李哲毅