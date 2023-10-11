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【舜宇2382】舜宇9月手機鏡頭出貨量按年升17%　連續兩個月破億

股市 18:29 2023/10/11

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舜宇9月手機鏡頭出貨量按年升17%　連續兩個月破億

舜宇光學 （02382） 9月手機鏡頭出貨量按年上升16.9%至1.1億件，為今年來最高，主要受惠於去年同期手機市場需求疲弱造成的低基數效應；按月出貨量亦升3.1%。舜宇光學車載鏡頭出貨量按年升7.7%至826.1萬件，按月也升2.1%。今年首9個月，舜宇手機鏡頭出貨量按年跌10.9%至8.28億件，車載鏡頭出貨量則按年升21.7%至7151萬件。

光電產品方面，在低基數帶動下，舜宇手機攝像模組出貨量按年急升41.4%至5223.8萬件，但按月則跌1.4%。光學儀器方面，舜宇顯微儀器出貨量按年急挫54%至1.54萬件，按月亦跌14.3%。

今年首9個月，舜宇手機攝像模組按年增3.2%至4.14億件；顯微儀器則按年跌22.2%至18.6萬件。

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記者：伍鍵文

港股 舜宇光學科技（02382） 手機設備股 鏡頭
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