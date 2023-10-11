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【LVMH】LVMH第三季業績遜預期、股價挫7% 中美增長齊啞火、與內地人缺海外「衝動消費」有關？
全球最大奢侈品牌集團LVMH公布第三季收入表現後，股價跌6.6%，報684.7歐元，創今年低位。以固定匯價計，LVMH第三季收益按年增9%，較上半年增長17%進一步放慢。若以列帳匯價計，LVMH首三季營業額增長10%至622.05億歐元。
LVMH收益增長放慢，主要由於中國所在的亞洲（除日本）市場的按年增長由次季的34%放慢至11%，而美國市場雖然擺脫次季收益倒退，但季度僅增2%。集團另外兩大市場，第三季歐洲本土收益增長7%，較上半年逾兩成增長同樣明顯放慢，只有日本市場維持30%按年增長，增長一枝獨秀。
LVMH解釋，增長放慢受到通脹、經濟動盪，以至疫情後強勁支出浪潮有所緩解。
增長未如預期 因缺少「海外衝動消費」？
市場原先已預期歐美高通脹會令消費者減少奢侈品消費，但中國重啟經濟後增長未能持續，令LVMH表現令人失望。
不過，相比去年第二季上海受新冠疫情封城影響，內地去年第三季疫情相對平穩，消費力強勁，導致上季比較基數較次季更具挑戰。
LVMH財務總監Jean-Jacques Guiony指出，增長放慢是因顧客消費習慣明顯轉變。在疫情前，內地消費者近3分之2消費發生在國外，但因應機位緊張、機票價格高，內地出外旅遊與疫情前仍有距離，以貢獻LVMH收益一半的時裝和皮具部門計，今年中國消費者約30%的購買是在海外下單，僅及疫情前不足一半，「如果是在本土消費，平均消費水平往往與外國激情購物不能相比」。
Guiony坦言，幾乎不太可能預測中國市場接下來會發生什麼。
|第三季增長
（固定匯率計）
|首三季增長
（固定匯率計）
|首三季收益
（歐元）
|葡萄酒和烈酒
|-14%
|-7%
|46.89億
|時裝與皮具
|+9%
|+16%
|309.12億
|香水和化妝品
|+9%
|+12%
|60.21億
|手錶與珠寶
|+3%
|+9%
|79.51億
|特選消費
（包括Sephora、DFS等零售）
|+26%
|+26%
|124.31億
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編輯：麥德銘