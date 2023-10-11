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【多相】何文田傲玟現樓示位陪你睇　空間感充裕　展豪宅氣派

股樓投資 19:01 2023/10/11

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原由高銀金融 （00530） 前主席潘蘇通私人持有、但已被接管的何文田傲玟，於今日開放現樓第二座及第六座18樓全層單位予傳媒參觀。

項目於今日開放的第二座及第六座18樓全層共7個現樓單位，實用面積由878平方呎至1,425平方呎不等，戶型包括兩房兩套、三房兩套及三房全套間隔，所有單位層與層之間高度達3.5米，室內空間比例特高，從空間設計中打造偌大的私人空間。

傲玟 第2座18樓A單位

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    • 此外，所有單位更附設私人電梯大堂，向住戶提供高私隱度的生活空間。項目戶型間隔寬敞實用，方正的客廳面積超過200平方呎的客廳空間，住戶可從容擺放各式各樣家具，滿足個人喜好。客廳相連的露台採用落地玻璃趟門設計，吸納戶外自然光線，加強空間感之餘，窗外景色一覽無遺。

    項目特別採用裝飾藝術風格裝潢，展示大宅的高雅格調，所有單位的設備均選用著名品牌設備，廚房亦配備 Gaggenau 煤氣及電磁 煮食爐、洗碗碟機、微波焗爐、蒸爐等等，示範單位中的三房全套單位更附設紅酒櫃，滿足住戶不同需要，為住戶提供便利煮食環境。各單位的浴室都配備浴室寶，打造舒適淋浴環境。

    傲玟第2座18樓C單位

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    撰文 : 蔡子俊

    一手市場 傲玟 高銀 潘蘇通 高銀金融（00530） 何文田

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