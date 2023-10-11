【反壟斷】AI或加劇壟斷問題？　德反壟斷部門籲加強警惕

人工智能（AI）的普及應用趨勢，雖然引起不少爭議，但仍無阻大、小科企都爭相加大研發與AI相關的產品和服務。德國反壟斷監管部門早前警告，AI有機會增強大型科技公司的市場力量，呼籲監管機構應警惕任何反競爭行為。

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德國卡特爾辦公室負責人Andreas Mundt指，AI需要強大的伺服器和大量資料，而這兩大條件都是大型網路公司具備的，認為AI有極大危機使大型科技公司進一步壟斷市場。與此同時，AI發展造就了新趨勢，讓較小型的公司及新平台有機會與大公司平分市場。

面對這兩種發展都是可能發生，他提到：「對於我們作為競爭監管機構來說，至關重要的是，這項新技術不會進一步加強大公司的主導地位；同時必須小心，不要從一開始就埋葬任何競爭潛力。」認為目前AI領域的市場競爭仍然處於開放狀態，提醒各監管機構需要確保這種情況保持不變。

而事實上，Mundt的言論正好道出了目前一眾監管機構的擔憂。以Google和微軟（Microsoft）為例，前者建構了Bard AI聊天機械人，而後者則大力投資 OpenAI，成為AI領域中強勁的競爭對手。而擁有大量用戶數據亦使這些科技巨頭，在智能家居、網路搜尋、綫上廣告等產品和服務中，利用AI新技術獲得了一定的市場優勢。

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責任編輯：殷凱怡

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