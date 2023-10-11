【新股IPO】內地酒業連鎖商名品世家傳有意來港上市 上半年收入6.3億元人民幣

內地酒業連鎖商名品世家公布，鑑於公司戰略發展需要，申請在新三板終止掛牌。據內地媒體報道，名品世家有望啟動來港上市計劃，新三板退市是第一步，之後可能調整組織架構、引入資金，準備在港上市。



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據了解，名品世家過去３年營業收入分別10.2億、13.4億及10.5億元（人民幣，下同)，歸屬掛牌股東淨利潤分別8,533.8萬元、1.22億元及7,941.1萬元。今年上半年，營業收入6.3億元，歸屬掛牌股東淨利潤5,600萬元，淨資產收益率約8.4%。

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名品世家的加盟店及合作店數量約1,180間，主要業務為酒類批發及酒類營銷服務，並發展綫下加盟連鎖，與茅台 、五糧液、瀘州老窖等酒企合作，收入主要來自酒類產品銷售及酒類營銷服務。

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記者:張以正